Мъск движи човечеството напред без никаква показна дързост

Дързостта и самочувствието на доста жени се дължи на външността им, придобита най-често поради генетични и случайни причини, а при някои мъже това се основава на усвоени значителни финанси, по не винаги ясни начини или на абдоминални мускулни плочки, придобити в джима, в резултат на безцелно преместване на тежки железни предмети. И в двата случая, предимствата позволяващи такава дързост, са извън абсолютните достойнства или качества на хора, които да заслужават такава висока позиция всред хората. Защото не се оценяват реалните достойнства и реалната ценност на личността. Елон Мъск спи в квартира близо до космическия му град в Teксас с площ от 40 кв.м. Носи т-шъртс от $12 и движи човечеството напред без никаква показна дързост. Винаги се опитва да каже истината по най-простият и честен начин, включително футуристичните си идеи, които изглеждат дръзки, но са всъщност потенциално изпълними, и които променят съдбата на 10 милиарда човеци на планетата. Невероятни, всъщност даже много красиви жени, се занимават с квантова физика или неврохирургия и никой даже не ги познава или още по-малко, боготвори?

Защо така?

Сетивата ни не са настроени в посока оценки на ценността на човека. Бързо и повърхностно преминаваме през екрана на публичността. Заслепени сме от външното, а то захранва дързостта, която лесно преминава в наглост под маската на чар или "харизма". Засенчвайки истинското качество.

(от Фейсбук)