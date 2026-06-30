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След един уикенд на нашето Черноморие се прибираме искрено разочаровани.

И не, не говоря за морето. То е красиво. Говоря за всичко останало.

Супа от обедно меню - 6.90 евро. Таратор - 6–7 евро. И не, това не са истории от интернет или преувеличения. Видях го с очите си. Платихме го.

Но високите цени са само част от проблема. 80% от заведенията не можеш да платиш с карта. През 2026 година това е абсурд. Започваш да търсиш банкомат, а той се оказва мираж. Ако все пак намериш такъв, най-често е EURONET - с такси, които направо "режат глави". Излизаш да си купиш сладолед/палачинка и се оказва, че първо трябва да организираш финансова експедиция.

И после се чудим защо хората масово избират Гърция. Не защото е по-евтина във всяко отношение. А защото там знаят как да те накарат да почувстваш, че парите, които оставяш, си заслужават. Усмивката не струва нищо, но я получаваш. Почти навсякъде плащаш с карта без никой да те гледа накриво. Не се чувстваш като банкомат на два крака, а като желан гост.

В България все по-често остава усещането, че плащаш европейски цени за услуга, която изобщо не е на европейско ниво.

И най-тъжното е, че аз искам да почивам тук. Искам да давам парите си в България. Искам да препоръчвам нашето Черноморие.

Но колко още пъти трябва да си тръгваме разочаровани, за да признаем очевидното?

Проблемът не е, че хората ходят в Гърция.

Проблемът е, че ние сами ги изпращаме натам.

(от Фейсбук)