Това е трейлър за скъп екшън филм, в който всички ние играем статисти.

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Когато в Швейцария термометърът чукне 38 °C, това не е просто повод местните да си купят по-скъп сладолед.

Това е моментът, в който климатичното домино на Европа започва да пада с гръм и трясък.

​Повечето хора виждат просто поредния рекорд, но истината е, че „естественият хладилник на Европа" (Алпите) току-що е оставен с отворена врата и пуснато на макс парно.

​Ето как изглежда лудият каскаден ефект, който ни удря по джоба и нервите, разказан накратко:

1. Монблан си търси дезодорант

​При такава жега т.нар. „нулева изотерма" (границата, над която температурите са под нулата) се изстрелва над 5000 метра.

Превод:

Почти няма алпийски връх, който да не е на плюс. Дори самият връх Монблан (4805 м) започва тайно да се поти.

2. Капанът на черното БМВ

​Когато зимният сняг се стопи бързо, отдолу се оголва старият, тъмен лед.

И понеже физиката е безмилостна, този тъмен лед абсорбира слънчевата светлина така, както черно БМВ абсорбира жегата на паркинг пред супермаркет през юли.

Топенето преминава в режим „турбо".

3. Френският ядрен парадокс

​И тук започва забавното (или не съвсем).

Жега е, милиони хора в Европа включват климатиците на шеста степен.

В същия момент френските атомни електроцентрали казват: „Ами... сори, намаляваме мощността".

Защо ли?

Защото те се охлаждат с речна вода. Когато реките прегреят, централите не могат да върнат още по-гореща вода обратно, защото рибите вътре директно ще се сварят на супа.

И хоп – имаш нужда от най-много ток, а получаваш най-малко.

​4. Призраци от Втората световна война

​Седмици след жегата, Рейн, Рона, По и Дунав пресъхват.

През бруталното лято на 2022 г. Дунав падна толкова ниско, че край Сърбия изплуваха... германски нацистки военни кораби, потопени през 1944 г., все още натъпкани с експлозиви! Буквално исторически кошмар на дъното.

Баржите не могат да плуват, доставките на горива, зърно и суровини спират, а цените в магазините правят „нагоре".

5. Планините губят „цимента" си

​В Алпите има вечна замръзналост (пермафрост) дълбоко в скалите.

Тя действа като лепило, което държи планината цяла.

Когато се разтопи, цели склонове решават, че е време за разходка. Вместо романтични планински поточета, надолу тръгват цели – чудовищни кални лавини от камъни и дървета, които помитат пътища и села.

6. Грандиозният финал: Атмосферата казва "Hold my beer"

​След седмици изпарения, небето е натъпкано с енергия като барутен погреб.

Когато от Атлантика нахлуе малко по-свеж въздух, нямаме кротък летен дъжд.

Имаме суперклетъчни бури, градушки с размера на тенис топки и порои, които изливат месечната норма за два часа. А понеже сухата земя е станала твърда като бетон, тя не абсорбира водата – вместо това я праща директно в мазетата, тунелите и подземните паркинги.

​Така че, следващия път, когато чуете за „38 °C в Швейцария", знайте: това не е просто прогноза за времето.

Това е трейлър за скъп екшън филм, в който всички ние играем статисти.

(От фейсбук)