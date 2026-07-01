"Тренд": Любопитство, стрес, семеен проблем тласкат българи към дрога (Графики)

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Да се снабдиш с наркотик у нас, е въпрос на 1-2 клика, убедени са 58% от участниците в сондажа, сочат данни от проучване на изследователския център по поръчка на "24 часа"

Да имаш в широкия си социален кръг човек, който употребява наркотици или пък да е преживял такъв период в миналото си, съвсем не е рядкост в България - над 40% от българите споделят, че познават или са чували от приятели за такива познати.

Това показват данни от национално представително проучване на Изследователския център “Тренд” по поръчка на “24 часа”, проведено в периода 9-15 юни сред 1000 пълнолетни българи в цялата страна.

Голямото мнозинство от участниците в проучването -

цели 92%, определят употребата на наркотични вещества като сериозен проблем



за страната. На обратното мнение са едва 4%, показват данните.

Тревожно е убеждението на близо шестима на всеки десет, че достъпът до наркотични вещества в тяхното населено място е лесен. За тези общо 58% от попитаните е въпрос на 1-2 клика.

Според участниците в изследването на “Тренд” основните причини младите хора да посягат към дрога са любопитството и желанието за експериментиране (50%), следвани от натиска от приятелската среда (42%), лесния достъп до наркотични вещества (39%) и липсата на родителски контрол (37%).

По една четвърт от всички попитани обясняват причините някой да посегне към наркотици с проблеми в семейството (26%) или поради стрес, тревожност и емоционални проблеми (25%), или с влияние на социални мрежи, музика, филми или популярна култура (23%).

За всеки 4-и, или за 26% от попитаните, познатият, който се дрогира или го е правил преди, е човек, с когото не са близки.

Когато обаче става дума за хора от по-близкото им обкръжение, най-често хората посочват приятел или

познат (11%), колега или съученик (7%) и близък член на семейството (2%)

Дяловете са по-високи от средните сред младите хора под 30 години, показва проучването.

Попитани за мерките, които да ограничат проблема, преобладава подкрепата за по-строги санкции и засилен контрол.

Не е изненада, че сред най-често препоръчваните са по-сериозните наказания за разпространителите (65%), по-строгият контрол върху самото разпространение на наркотични вещества (64%) и повече полицейско присъствие около училища и други рискови места (45%).