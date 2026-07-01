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https://www.24chasa.bg/mneniya/article/23141839 www.24chasa.bg

Защо 1 юли е празник за българския пенсионер

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Все повече пенсионери продължават да работят, за да догонят темпа на поскъпването на храните и услугите. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

На първи юли (почти) всяка година българските пенсионери получават актуализация на парите си по така нареченото швейцарско правило. За тази година увеличението е със 7,8%, за миналата беше с 8,6%. За 24 години, откакто го въведоха, то е прилагано 14 пъти, най-висок процентът беше през 2023 г. - 12%, а през 2015-а - скромните 1,9%. Ето затова пенсионерът у нас се радва, че и тази година са осъвременили парите му, както казват политиците.

Те, политиците, разбира се, прескачат факта, че възрастните хора у нас чакат въпросното увеличение цели шест месеца, през които инфлацията си върви с пълна сила. А и три от тях са зимни и разходите за живот са много по-високи.

Едва ли някой може да даде разумно обяснение защо прилагането на швейцарското правило (което отразява инфлацията) не е от 1 януари, а от 1 юли. Е, има едно и то е ясно - така се пестят пари от държавния джоб поне за половин година, което никак не е малко.

Правят го всички правителства от четвърт век насам, затова и първи юли ще си остане празник за пенсионера, вместо той да се радва още от 1 януари.

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Все повече пенсионери продължават да работят, за да догонят темпа на поскъпването на храните и услугите.

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