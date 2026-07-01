„Верни на своята мисия – заедно към мирно и проспериращо бъдеще“

Днес, 1 юли, Китайската комунистическа партия отбелязва 105-ата годишнина от своето създаване – знаменателен ден както за партията, така и за китайската нация.

Реката на историята тече стремително и бурно. Великият 105-годишен път на Китайската комунистическа партия е велик преход на една нация от бедност и слабост към благоденствие и мощ; той е велик скок на китайската нация — от това да „се изправи на крака", през това да „забогатее", до това да „укрепне"; той е и борбеният път, по който Китайската комунистическа партия неуморно търси модел на развитие, отговарящ на националните условия на Китай.

През столетието след Опиумната война от 1840 г. Китай беше подложен на нашествие и поробване от страна на западните велики сили и милитаризма: държавата беше унизена, народът — подложен на страдания, а цивилизацията — помрачена. Безброй родолюбци и хора с висок дух един след друг се хвърляха в борбата, търсейки път за спасението и оцеляването на държавата, но никой не успя да намери отговор накъде да върви Китай. Гърмежът на Октомврийската революция накара най-напредничавите среди в Китай да осъзнаят, че само марксизмът може да спаси Китай. Именно на този исторически фон, по повелята на времето, се роди Китайската комунистическа партия.

От деня на своето раждане Китайската комунистическа партия си постави като изначална цел и мисия да работи за щастието на китайския народ и за възраждането на китайската нация. След дълги години на упорита борба тя сплоти и поведе китайския народ към постигането на национална независимост и народно освобождение, осъществи социалистическата революция и строителство, придвижи напред реформите, отварянето и социалистическата модернизация и така осъществи икономическия възход и грандиозните промени на Китай. След навлизането в новата ера Китайската комунистическа партия поведе китайския народ към всестранното изграждане на общество на средно благополучие и днес уверено крачи към великата цел за всестранно изграждане на модерна и силна социалистическа държава.

Защо Китайската комунистическа партия успя да поведе една голяма държава с над 1,4 милиарда души население и да сътвори двете чудеса — на бързото икономическо развитие и на дълготрайната обществена стабилност? Отговорът се крие в последователното отстояване на цялостното ръководство на партията над всички области на дейност; в неизменното придържане към концепцията за развитие, поставяща народа в центъра; в непрекъснатите теоретични иновации чрез съчетаване на основните принципи на марксизма с конкретната китайска действителност и с най-добрите традиции на китайската култура; както и в смелостта за самореформиране и непрекъснато усъвършенстване. Именно тези ключови фактори изграждат дълбокия код на „китайското управление" и са важната причина, поради която Китайската комунистическа партия, преминала през бурите на цял век, неизменно остава изпълнена с жизненост.

След навлизането в новата ера Китайската комунистическа партия, в хода на великия процес на китайската модернизация, непрекъснато задълбочава познанието си за закономерностите на управлението на държавата. Именно в този велик процес се формираха и развиха идеите на Си Дзинпин за социализма с китайска специфика в новата ера, които дадоха на развитието на Китай основополагащи ориентири, а на държавите по света — полезни прозрения в търсенето на път на развитие, отговарящ на собствените им национални условия.

Днес промените, каквито не е имало от век, се развиват с ускорени темпове и светът е изправен на нов кръстопът. Председателят Си Дзинпин издигна идеята за изграждане на общност на споделена съдба на човечеството, призова за съвместно изграждане на „Един пояс, един път" и издигна четирите глобални инициативи — Инициативата за глобално развитие, Инициативата за глобална сигурност, Инициативата за глобална цивилизация и Инициативата за глобално управление, с което в пълна степен се проявиха широтата на духа и чувството за отговорност на Китайската комунистическа партия в стремежа ѝ към мирно развитие и общ просперитет за целия свят. Тези важни идеи са в тясна взаимовръзка с успешната практика на партията в управлението на държавата и не само дълбоко влияят върху пътя на развитие на Китай, но и вливат мощна положителна енергия в мира и развитието на света.

Традиционното приятелство между Китай и България има дълбоки и древни корени. България е втората държава в света, която установява дипломатически отношения с Китайската народна република. От тогава насам двете страни поддържат активни контакти на високо равнище. През 1954 г. България е посетена от вицепремиера на Държавния съвет на Китай, а двама последователни лидери на Българската комунистическа партия осъществяват официални посещения в Китай. През 21 век двустранните контакти се активизират още повече. През 2009 г. България е посетена от тогавашния заместник-председател на Китайската народна република Си Дзинпин, а през 2019 г. президентът Румен Радев посещава Китай, където заедно с председателя Си Дзинпин издигат двустранните отношения до равнище на стратегическо партньорство. През последните години България беше посетена от редица членове на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия, а представители на българското държавно и политическо ръководство също нееднократно бяха на посещение в Китай. През 2025 г. председателят на БСП Атанас Зафиров, начело на делегация, присъства на тържествата по случай 80-ата годишнина от победата на китайския народ в Съпротивителната война срещу японската агресия и във Втората световна антифашистка война — събитие, което се превърна в ярък акцент в контактите между двете партии през последните години.

Изправен пред нова историческа отправна точка, Китай ще продължи неотклонно да следва пътя на висококачественото развитие, да насърчава високо равнище на отваряне към света и да споделя с международната общност възможностите, които създава неговото развитие. Очакваме съвместно с България и останалите страни по света да укрепваме диалога и връзките между политическите партии, да задълбочаваме обмена на опит в държавното управление и да разширяваме сътрудничеството на всички равнища и във всички области, като заедно допринасяме за изграждането на общност на споделена съдба за човечеството.