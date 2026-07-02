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Само в "24 часа" на 2 юли: Поръчваш онлайн шофьорска книжка по обява в ТикТок, изнудват те за пари

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Само в "24 часа" на 2 юли четете: 

Поръчваш онлайн шофьорска книжка по обява в ТикТок, изнудват те за пари

Депутати питат прокуратурата за мега имотна измама с 400 дка до морето

В "България Днес" разчитаме на собствени новини, но боли, когато големи медии ги крадат - интервю с Николай Пенчев, главен редактор на най-тиражния всекидневник у нас

Евтино сирене ще има, когато фермерите сами стигат до клиентите, правим свои магазини - интервю със съпредседателя на асоциацията на овцевъдите и козевъдите Симеон Караколев

Вижте първите страници на "24 часа" от 1 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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