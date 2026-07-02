В държавните фирми постът не може да е гаранция за висока заплата

Намаляването на възнагражденията в държавните горски предприятия е правилна мярка, но тя трябва да бъде само начало. Не е нормално ръководители на държавни дружества да получават високи заплати по формули, в които финансовият резултат има второстепенно значение, особено когато предприятията са в затруднено състояние.

Логиката в бизнеса ясна - когато една фирма работи добре, увеличава приходите си, управлява разумно разходите, ръководството може да бъде възнаградено по-добре. Но когато резултатите са слаби, няма основание заплатите да се определят основно според активи, брой служители или формални показатели.

Затова тази промяна трябва да бъде разширена и към останалите ведомства. Държавата е собственик от името на данъкоплатците и трябва да изисква същата дисциплина, каквато всеки частен собственик би поискал от мениджърите си. Възнагражденията в бордовете и управите на държавните фирми трябва да зависят от реални резултати, а не от заеман пост.

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