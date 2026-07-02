ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Испания спокойно разгроми с 3:0 Австрия, Симон с р...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/23156326 www.24chasa.bg

В държавните фирми постът не може да е гаранция за висока заплата

1212
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: pixabay

Намаляването на възнагражденията в държавните горски предприятия е правилна мярка, но тя трябва да бъде само начало.  Не е нормално ръководители на държавни дружества да получават високи заплати по формули, в които финансовият резултат има второстепенно значение, особено когато предприятията са в затруднено състояние.

Логиката в бизнеса ясна - когато една фирма работи добре, увеличава приходите си, управлява разумно разходите, ръководството може да бъде възнаградено по-добре. Но когато резултатите са слаби, няма основание заплатите да се определят основно според активи, брой служители или формални показатели.

Затова тази промяна трябва да бъде разширена и към останалите ведомства. Държавата е собственик от името на данъкоплатците и трябва да изисква същата дисциплина, каквато всеки частен собственик би поискал от мениджърите си. Възнагражденията в бордовете и управите на държавните фирми трябва да зависят от реални резултати, а не от заеман пост.

Материал по темата четете тук.

СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)