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Само в "24 часа" на 3 юли: Тлъстините около талията – основен рисков фактор за метаболитния синдром

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Само в "24 часа" на 3 юли четете:

Тлъстините около талията – основен рисков фактор за метаболитния синдром

Анализ и практически задачи – мъката на ученика, почва дискусия как да се промени

Проф. Янка Тянкова: Парламентът ще приеме правила, за да бъдат членовете от квотата му във ВСС авторитети с опит и квалификация

 За скритите резерви в бюджета и защо ни е финансова полиция
- анализ на доц. Йосиф Аврамов

След 7 г. чакане прокурор поиска доживотна присъда за милионер, поръчал убийството на известна журналистка

Само за 13 секунди: Очен тест предсказва дали пациент ще се събуди след тежка мозъчна травма

Вижте първите страници на "24 часа" от 3 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                          

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