Повече качество на разумни цени по Черноморието, моля!

Помните ли добилата голяма популярност гръцка национална кампания "Apodixi Please"? Всяко лято южната ни съседка опваше огромни билбордове, чиято цел беше да накара чуждите туристи да научат гръцката дума за касова бележка и да настояват за нея, когато консумират каквото и да било.

Едновременно с това техните данъчни направиха мобилно приложение, което всеки може да свали и да сканира QR-кода на бележката. Ако се окаже, че е фалшива, потребителят, който е установил това, тутакси получава награда от 3000 евро. И лека-полека туристическият сектор в южната ни съседка се научи да спазва правилата. А у нас?

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