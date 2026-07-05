Коментар на седмицата №2: Как прикриха истината за COVID-19?

Отново публикуваме най-четените коментари през седмицата. Този е под №2 с близо 39 хил. прочитания.

Разсекретени документи показват - топексперти знаят, че вирусът е тунингован в лаборатория в Ухан, но твърдят обратното

Наличието на фуринов сайт в патогена - молекулярният шперц за проникване в нашите клетки, многократно повишава вероятността заразността му да е усилвана

Цената на конспирацията е жестока – над 19 млн. жертви и над 12,5 трилиона долара загуби

Помните ли отговора на героя на Том Круз в блокбастъра "Топ Гън"? В една от запомнящите се сцени на Маверик му зададоха неудобен въпрос и той многозначително отбеляза: "Класифицирано е. Бих могъл да ти кажа, но тогава ще трябва да те убия."

Същия отговор ще получим и ако настояваме за цялата истина – дали COVID 19, който уби милиони хора на планетата и промени из основи живота ни, е тунингован в лаборатория.

В последния си работен ден като директор на разузнаването на САЩ Тулси Габард декласифицира стотици засекретени страници, свързани с появата на ковид. Разследването изкара на светло имейлите на бившия вирусолог номер едно на Америка Антъни Фаучи и шеф на Националния институт по инфекциозни заболявания. Според разузнаването той е "финансирал опасни изследвания в Ухан, работил е с политизирано ръководство в разузнаването, за да прикрие лабораторния произход на вируса, и е излъгал Конгреса през 2024 г.". Сред документите изплува и докладът на Z Division от май 2020 г. – отдела в секретната военна лаборатория на САЩ "Лорънс Ливърмор". Според анализа на експертите всички условия за случайното изтичане от лабораторията в Ухан са били налице. Появи се и имейл от юли 2021 г., в който служител на разузнаването отбелязва, че с колегите му е трябвало да се вслушват в препоръките на Антъни Фаучи. С категоричния мотив - той "по-добре от мнозина знае кои са истинските експерти по коронавируси". Документите сочат още, че Фаучи е насочвал анализаторите да разговарят с определени учени - включително е препоръчвал своя съавтор във фундаменталната статия за произхода на вируса. В нея Фаучи и световни топвирусолози защитиха версията, че COVID се е появил в природата и е прескочил по естествен път към хората. Главния американски експерт по заразни болести Антъни Фаучи

Към всички свидетели в полза на тунинга на 13 май 2026 г. се присъедини и служителят с 20-годишен стаж в ЦРУ Джеймс Ердман III. Пред сенатската комисия по вътрешна сигурност той заяви, че лабораторното изтичане винаги е било преобладаващата теория в разузнаването.

Той допълни, че анализите на колегите му никога не виждали бял свят, защото системно били смекчавани или пренаписвани. А онези, които искали истината да стане достояние на целия свят, ставали обект на репресии от страна на началниците.

Хипотезата се подкрепя от различни факти. На 1 февруари 2020 г. петима от най-изявените вирусолози в света се срещат онлайн. Сред тях са сър Джереми Фарар, смятан за вирусолог номер едно на Великобритания, който от 2023 г. е главен учен на Световната здравна организация. Там е американският проф. Кристиан Андерсън, Едуард Холмс, член на австралийския Национален съвет по здравеопазване, Фаучи, Франсис Колинс и др. Всички те са обезпокоени от един озадачаващ сектор във вируса – така наречения фуринов сайт. Благодарение на тази аномалия той необезпокояван прониква и заразява човешките клетки. Защо тези топучени са толкова притеснени? Защото всички добре помнят, че съвсем неотдавна колегата им Питър Дашак с проекта DEFUSE е предлагал да се вмъкнат точно такива срезове, за да се усили заразността на коронавируса. В интерес на истината обаче, сам по себе си този фуринов сайт не е стопроцентово доказателство, че ковид е изпуснат от лаборатория. Макар че много рядко се среща, той е засечен и при MERS, за който няма данни за лабораторно инженерство. Въпреки това фуриновият сайт силно тревожи най-изявените авторитети във вирусологията. Причината е, че тази аномалия винаги е свързана с усилване на заразността.

Това е все едно да научите диво животно само да си отваря вратата на дома ви. Разбира се, с цел да проверите дали би проникнало. Ако успее да влезе, значи е време да смените бравата.

Това е и целта на част от изследователите: те тунинговат лабораторно вирусите, правят ги по-заразни, за да предскажат коя епидемия ни дебне зад ъгъла. Въпросът е какво да се прави, когато случайно изпуснат дизайнерския бацил от епруветката? И тъй като този спор се води от десетилетия и повечето учени по света смятат, че рисковете за човечеството са в пъти по-големи от потенциалните ползи, през 2014 г. американското правителство замрази финансирането за всякакви подобни опити. Но не всички учени приеха този консенсус и влиятелният Антъни Фаучи бе един от тях. През декември 2017 г. като шеф на Националния център по инфекциозни заболявания той заобиколи забраната, оправдавайки действията си с факта, че ще повишат изискванията и ще правят повече проверки. След като е открехната тази "вратичка", от нея моментално се възползва Питър Дашак от неправителствения EcoHealth Alliance. От името на организацията той подава до US агенцията, специализирана в научни изследвания в областта на отбраната и сигурността - DARPA, проект, наречен DEFUSE. Идеята му е да се съберат стотици проби от коронавируси от прилепи, те да се модифицират в лаборатория и да се провери как усилената им функция ще поразява човешките клетки. Тулси ﻿Габард Снимка: Екс/ @TulsiGabbard

Сред текстовете фигурира и едно ключово изречение – "да се вмъкне фуринов сайт в спайк протеина". Или ако сравним вируса с крадец, който прониква в дома ни – човешката клетка, то спайк протеинът е ръката, с която отваря вратата.

Фуриновият сайт пък е молекулярният шперц за ключалката. И тъй като SARS-CoV-2 притежава точно такъв фуринов сайт, имаме всички основания да подозираме човешка намеса в тази голяма афера. Макар че DARPA отхвърля проекта, Питър Дашак не се отказва. Обръща се към своя съмишленик Антъни Фаучи и той му отпуска грант от Националния институт по инфекциозни болести на САЩ. Тоест американските данъкоплатци субсидират организацията му EcoHealth, а Дашак пренасочва част от средствата към лабораторията в Ухан. Идеята е там да се проведат експериментите за усилването на функцията на коронавируси, защото в повечето страни те са забранени. След като сме наясно с цялата тази предистория, вече можем да се върнем към онзи озадачаващ разговор между водещите в света вирусолози, проведен на 1 февруари 2020 г.

Разсекретените мейли на обезпокоените учени показват безапелационно - всички те са убедени, че вирусът е изпуснат от лабораторията в Ухан. Веднага след телеконференцията четирима от тях започват отделен разговор в Slack като Андерсен пише, че версията за изтичане е изключително вероятна и молекулярните данни изцяло я подкрепят.

От многобройните разговори и мейли става ясно, че учените са се притеснявали, че ако публикуват истината, ще компрометират колегите си в Ухан, че могат да "погребат" завинаги този тип изследвания, а според тях те са важни за разработката на ефективни ваксини.

Шест седмици по-късно същите тези учени публикуват точно обратната хипотеза. На 17 март в Nature Medicine излиза статията "Proximal Origin", в която те категорично обявяват - вирусът не е лабораторна конструкция. Фарар дори моли останалите колеги да променят формулировката. Според него лабораторният сценарий не е "малко вероятен", а "неправдоподобен". Тоест, те са нещо като огнеборци, които публично твърдят, че няма пожар, а насаме си шушукат, че димът се усеща навсякъде. Най-неприятното е, че тези супер авторитети буквално за дни променят мнението на останалите си колеги. Търсенето на истината в цял свят е прекратено, тъй като хората с най-сериозната експертиза на планетата вече са оформили научния консенсус. Въпреки това един от тях – Андерсън, в частни разговори и имейли продължава да обсъжда с колегите си, че изпускането на вируса от лаборатория все пак е възможно.

Мнението му се споделя и от нобеловия лауреат проф. Люк Монтание. През април 2020 г. откривателят на ХИВ вируса заяви, че SARS-CoV-2 е видоизменен в лаборатория и съдържа вмъкнати ХИВ последователности. С диаграма проф. Монтание показа "буквите" в генома, които рязко "скачаха" в един определен сектор и видимо се отличаваха от всички останали. По-късно вирусолози проведоха изследвания и обясниха, че не може да се каже със сигурност, че съдържа ХИВ последователности, но всички видяха аномалията. Според Монтание тя категорично не е дело на природата.

Изводът се подкрепя и от анализа на американската елитна военна изследователска лаборатория "Лорънс Ливърмор" и нейното звено Z Division, но през май 2020 г. изобличаващият доклад е бил затворен в сейф.

Заедно с това документите сега разкриват, че между службите в САЩ са се водели епични битки. Между 2021 и 2023 г. в разузнавателната общност служителите са разделени на два непримирими лагери. ФБР застъпва тезата за лабораторния произход на вируса - с умерена увереност. Министерството на енергетиката – твърди, че тя е ниска. Повечето агенции се придържат към мнението на Антъни Фаучи и колегите му, че вирусът е природно творение. Макар и на противоположни мнения, те са единодушни в едно - вирусът не е разработван за биологично оръжие и почти сигурно не е генетично модифициран.

Антъни Фаучи и подчиненият му институт са наясно, че грантът за EcoHealth, пренасочен към Ухан, ги прави уязвими. Затова през 2022 г. прекратяват финансирането на фондацията, а с това и на китайската лаборатория. Не след дълго одитът от 2023 г. установява, че по целия този проект е упражняван слаб надзор.

През 2025 г. настъпва обрат. Доналд Тръмп печели президентските избори в САЩ и битката между двата лагера избухва с нова сила. Групата SAGO в рамките на Световната здравна организация обяви, че за природния произход има доказателства, но въпросът остава нерешен без нови данни от Ухан. На 25 януари 2025 г. ЦРУ за първи път излезе с позиция, че лабораторният произход е по-вероятен въз основа на новия прочит на старите данни. Няколко месеца по-късно, на 5 май 2025 г., Тръмп подписа заповед, с която категорично забранява каквото и да е финансиране на проекти за усилване на функцията на вируси в чужбина. Оттук нататък остава въпросът, който още дълго ще седи като буца в гърлото.

Дали някога ще научим цялата истина за трагедията? Според СЗО за целта Китай трябва да предостави още данни. Фактът, че това не е направено досега, е достатъчно показателен. Въпросът е и защо да дава такива данни? Първо, ако някой някога си признае, че ковид е с лабораторен дизайн, той ще трябва да поеме отговорност за милионите жертви и за обезщетението на близките им. Официално потвърдените смъртни случаи по света са около 7 114 321, като тази цифра е докладвана на базата на лабораторни изследвания в Световната здравна организация.

Реалният брой обаче е значително по-висок, защото тази статистика не отчита всички жертви заради ограниченото тестване, зле функциониращите регистри и трудностите при определяне на причината за смъртта. Затова се смята, че пандемията е причинила между 19,1 и 36 милиона смъртни случая, като само през първите две години СЗО твърди, че те са 14,8 млн. Второ, този, който си признае, че е манипулирал коронавируса, ще трябва да обезщети компаниите и държавите за колосалните икономически загуби и пропуснати ползи от локдауните. Според МВФ само до 2024 г. те са 12,5 трилиона долара. Очевидно е, че подобни суми не са по силите нито на САЩ, нито на Китай, нито на двете страни заедно. С други думи, ситуацията е патова точно като тази в "Топ Гън" – "Бих могъл да ти кажа, но ще трябва да те убия".

Невидимият враг: Историята на големите пандемии

Испанският грип убива над 50 млн. души. СНИМКА: ПУБЛИЧЕН ДОМЕЙН

Вирусът не диша, не се храни, не може дори да се размножи сам и въпреки това прилича на виртуозен крадец, който без ръце и инструменти е в състояние да опустоши цяла къща. Именно тези микроскопични частици са погубили повече хора от всички войни, кризи, гладомори и природни бедствия, взети заедно.

Първият жесток удар е през 541 г. Юстиниановата чума започва с появата на бактерията Yersinia pestis, пренасяна с бълхите по плъховете на корабите. Плъзвайки из Византийската империя, заразата покосява между 15 и 50 милиона души. Всичко става светкавично бързо. Хората с ужас констатират как съседите им ден след ден си отиват.

Осем века по-късно същият брутален враг се завръща. Наричат епидемията Черната смърт, тъй като тя буквално опустошава Стария континент в периода 1347–1351 г. Само за четири години убива между 30 и 50% от населението в Европа.

По-късни анализи сочат, че жертвите са били между 75 и 200 милиона души. Цели села изчезват от картата, на много места не остава нито един жив, за да погребе починалите.

Всичко се е случило ужасяващо бързо, защото в Средновековието градовете били идеалната среда за разпространението на заразата – пренаселени, мръсни, хигиената на самото население също е била отчайваща и на всичкото отгоре навсякъде буквално е гъмжало от гризачи с бълхи.

Няколко века по-късно, в периода 1899–1923 г., на сцената излиза нов жесток "хищник" - холерата. Бактерията атакува организма през червата, което води до смъртоносно обезводняване. Заради нивото на хигиената жертвите в Индия са около 800 хил., в Русия също са били стотици хиляди. Смята се, че благодарение на спазването на определени правила Европа не е засегната в такава степен. Още повече че пръв британският лекар Джон Сноу разбира каква е причината за заразата в Лондон, стигайки до една-единствена помпа със замърсена вода. Благодарение на него учените разбират, че дори да не открият навреме лекарство, най-важният фактор е да натрупат знания как се разпространява дадено заболяване, за да могат да му противодействат.

ХХ век също ще остане в историята с големи трагедии. В периода 1918–1920 г. испанският грип покосява около една трета от тогавашното човечество - заразени са близо 500 милиона души. Жертвите са между 50 и 100 млн. души.

Разбира се, той изобщо не е испански. Причината е, че Испания е неутрална през Първата световна война и нейните учени единствени си позволяват да опишат заразата, докато воюващите страни я премълчават. Заради това милиони войници, натъпкани в окопи и кораби, разнасят вируса из цяла Европа, а по-късно и из целия свят.

Най-страшното при него е, че убива млади и здрави хора между 20 и 30 години. Според учени вирусът взривява собствената им мощна имунна система и тя се обръща срещу тях. Човечеството едва си отдъхва от кошмара, и се появява едрата шарка - вирус, който периодично покосява населението на планетата през хилядолетия. Само през XX век той отнема около 300 милиона живота. За сравнение цифрата надхвърля всички загинали по време на войни през това столетие.

Благодарение на масовата ваксинация това заболяване е ликвидирано през 1980 г. Двегодишата Рахима Бану е последното дете, заболяло от едра шарка. СНИМКА: ПУБЛИЧЕН ДОМЕЙН

През втората половина на ХХ век излиза нова заплаха - ХИВ/СПИН се появява през 80-те години и оттогава вирусът е отнел над 40 милиона живота. Той не убива пряко, а изключва имунната защита. Като саботьор, който прерязва жиците на алармата и оставя тялото беззащитно пред всяка дребна инфекция.

След него дойде еболата, при която смъртността достига до 50%. Най-голямото огнище възникна между 2014 и 2016 г. в Западна Африка и погуби над 11 000 души. Вирусът сега отново върлува в Конго и съседните страни.

През 2002 г. и през 2012 г. човечеството се сблъска с птичия и свинския грип. И двата вируса бяха свирепи предупреждения, че природата тепърва ще ни изненадва.

Защо учените смятат, че е въпрос на време да бъдем атакувани от следваща пандемия? Защото това е цената на постепенното разширяване на населените места и навлизането в местообитанията на дивата природа, където от хилядолетия живеят непознати за хората микроби.

Добрата новина е, че срещу Юстиниановата чума човечеството действаше на сляпо, тъй като не познаваше врага. Днес е по-различно. Знаем, че тези невидими противници са първите форми на живот на Земята, и знаем как изглеждат. Въпрос на достатъчно инвестиции в науката е да се научим как да се отбраняваме от тях.