Закрийте евтиния спектакъл "ДС е виновна за всичко"! 85-годишният агент Карпов от Ботевград ли е проблемът на държавата?

Комисията по досиетата изигра историческата си роля като много партии и политици, които слязоха от сцената

Други са корумпетата днес, много по-зловещи дори от политическата полиция през 1989 г., но структурата за борба с тях се оказа ялова и я закриха за 2 г.

Комисията по досиетата отдавна е излишна държавна структура. Тя изигра спорната си историческа роля в евтиния спектакъл “ДС е виновна за всичко”, към който вече няма интерес от публиката. И е време завесите да се пуснат завинаги. Тази комисия работи от 2007 г. Оттогава от голямата сцена на парламента си отидоха всички партии на тогавашното Народно събрание, както и много личности (с изключение на ДПС, за които е спорно дали са същата партия, и на СДС, които са брошка на ревера на ГЕРБ и при самостоятелно явяване на избори ще вземат 0,3%).

Някои от тях обаче още намират тих и добре платен пристан в комисията. Безумно е 35 г. след закриването на Държавна сигурност и 38 г. след падането на комунизма да се рови в миналото и да се твърди, че “ченгетата от ДС” имат роля в настоящето и бъдещето. Други са корумпетата, схемите са различни. За тях уж се направи съвременната Комисия за противодействие на корупцията, която се оказа ялова и я закриха след 2 г. Сега пак ще я откриват. Комисията по досиетата обаче си стои вече 20 г. Бюджетът на структурата не е проблем. 5,34 милиона са нищо за държавата, пък била тя и най-бедната, изостанала и корумпирана в ЕС. По-лошото е, че вместо да гледаме къде са проблемите сега, ровим в миналото и си търсим извинение за настоящето. Но ефектът е нулев, особено през 2026 г. Тук е мястото да се посочат последните решения на Комисията по досиетата.

Ботевград е малко и китно градче в Стара планина. Близо е до София, на 40 минути по магистралата. Там живеят 18 хиляди души и има много пенсионери. Градът е известен с баскетболния клуб “Балкан”, но имат и шахматен със същото име. Възрастните хора се събират и мислят ходовете на фигурите срещу съперника. Забравени са от държавата, но и не им трябват пари. Правят си турнири и си играят шаха. Водят се неправителствена организация. Така попадат на мушката на Комисията по досиетата, която е с твърде дълго име, но ето я безумната абревиатура - КРДОПБГДСРСБНА. Комисията си има председател, заместник-шеф, шестима членове, секретар и още 90 души персонал. Не са случайни хора, всички са били шефове някъде - един на ДАНС, друг на МВР, трети в съда, четвърти на парламента и т.н. Една от последните мисии на комисията за борба с ДС е проверката на шахматния клуб “Балкан” в Ботевград, която като НПО си има управителен съвет. Прегледали документите в архива и установили - има агент на ДС в “Балкан”! Разкрили го с решение, подписано от всички комисари, и го публикували. Все пак работят по закон. Нямат избор, трябва да изпълнят задълженията си пред обществото. Разкритият агент на ДС е Тодор Господинов. Роден е през март 1941 г. Сега “заплахата” е на 85 г. Ценната информация за обществото е, че е вербуван през 1980 г. и е снет от отчет през 1989 г. Може пък някой да се поинтересува от работата му като агент на Второ главно управление и да поиска досието му от комисията.

Агент Карпов. Такъв псевдоним са му дали от ДС преди 46 години. Особено оригинално. Явно Тодор Господинов е бил известен шахматист още тогава. Защо иначе ще го свържат с великия руски шахматист Анатолий Карпов. Членът на Комисията за борба с ДС Александър Йорданов може пък да види връзката на ДС с комунизма и путинизма при ботевградския пенсионер, защото Карпов беше депутат от “Единна Русия”. Добре че не са му дали псевдоним Каспаров навремето, че той пък днес е опонент на Путин.

Иначе Господинов е спецалист по двигатели с вътрешно горене и уважаван човек в Ботевград. Но кой знае, може още да реди ходовете на ДС в съвремието, както умело мести фигурите по шахматната дъска, да дърпа конците зад кулисите. С такива неща се занимава Комисията по досиетата днес. Напомня на Тодор Господинов, че е бил вербуван преди 46 години, защото вероятно и той е забравил. Добре че вече никой не се интересува от такива разкрития. Още няколко от последните решения заслужават внимание. Явно проверяват всички пенсионерски НПО-та в София-област, защото са надушили и “Спортен клуб Бридж” в Пирдоп. Всички шефове там са проверени. И за тях има решение от 30 юни, и там имало агент или офицер. Не е посочен публично, защото е починал. Иначе под решението се подписали всички от комисията, а колко от служителите са ровили по кашони с папки, не се знае. Асоциацията на частните животновъди в Правец също не е подмината. 5 души от управителния орган са проверени. За 2-ма имало данни за принадлежност към ДС, но обществото никога няма да научи кои са, защото и те вече са в по-добрия свят. Не може всеки да доживее 85 г. като агент Карпов от Ботевград, да е жив и здрав още дълги години!

Това е положението днес. Преди години комисията имаше своята роля за разкриването на агенти. Много хора бяха обявени и обществото си обясни как станаха богати, защо фалираха банки през 90-те, кои бяха приватизаторите и много други събития. За 20 години са приети 2800 решения, проверени са 500 хиляди души, 21 хиляди са се оказали свързани с ДС, 25 хиляди души са посетили читалнята на комисията. И какво от това? Лустрация няма и по-добре. Хората, служили в ДС, са имали качества, каквито корупмепата и рожбите на демокрацията рядко притежават. А тези, които искат да ровят в миналото по лични причини, могат да го правят и в държавния архив.

Безспорно “ударът” на комисията срещу ДС беше обявяването на Ахмед Доган като агент на три различни управления на ДС. Ефектът беше нулев - най-богатият и влиятелен политик в държавата стана още по-богат и влиятелен. Електоралната му тежест се увеличаваше, въпреки че досието му разкри как са го ползвали за идеолог на възродителния процес. Днес любимото дете на ДС е стар, непотребен, без власт и с много по-малко пари. Тези, които искат Комисията по досиетата да остане, могат да помислят за разширяване на функциите ѝ - да се обявяват всички, които са израснали под крилото на такива като Доган, да се осветяват децата и внуците на офицери и агенти, защото евентуално ДС може да има роля за зловредното им влияние в обществото днес. Много безумия са се случвали по тези земи, защо да не стане и това?

Естествените процеси “прочистиха” държавния апарат от ДС, не комисията. В последното Народно събрание вече няма агенти на ДС. А имаше парламенти, пълни с такива. Няма ДС дори в ДПС, което през 90-те изобилстваше от доносници. В 52-ото народно събрание има само един с “обявена принадлежност”, но той е бил офицер. Става дума за Петър Тодоров от “Прогресивна България”, който беше и главен секретар на МВР. Човекът е назначен на работа в МВР през септември 1989 г. Друга велика глупост на борците с ДС е да се слагат всички хора под един знаменател. Агентът е бил информатор, често е работил за доброто на държавата. Тези, които са донасяли за личния живот и политическите убеждения на близките си, са друга бира и заслужават порицание. Офицерите обаче това са работили, никога не са го крили и са били горди от биографията си. И голяма работа, че някаква комисия с отпаднала необходимост ги била обявила.

(*Авторът е бил на 12 г. при закриването на ДС, има бегли спомени от оня период, няма роднини, свързани с тази структура, не познава вицепремиера Иво Христов, който предлага закриването на Комисията по досиетата, и не е гласувал за “Прогресивна България”).