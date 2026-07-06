И изобщо, не е ли време да се въведе по-строг пропускателен режим за напускане на страната?

РЕАКЦИЯ: ПРИЗНАНИЕ

Тъй като констатирам, че се завръщат отминалите времена, то реших преди още да си кажа и майчиното мляко, да направя следното признание:

На вниманието

на г-н Министъра

Уважаеми г-н Министър,

Не съм посещавал Дубай, но съм съгласен да се направи проверка в национални и международни регистри. Знам, че много нашенци пътуват до екзотичната държава, но аз не съм сред тях.

Не съм отпочивал също така на Малдивите и Сейшелите. Но нека да се провери.

С частен самолет не съм летял никога. Но съм наясно, че проверката е задължителна.

Не съм пил кафе с Делян Пеевски нито в неговия кабинет, нито където и да било другаде. Не съм разговарял с него. Виждал съм този политик само отдалеч - от балкона на Народното събрание и по телевизията.

С г-жа Десислава Атанасова съм разговарял само веднъж. Това стана в Народното събрание, когато тя бе председател на Парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Признавам, че тогава я похвалих за умелото ръководство на групата, но го направих, воден от спомена, че и аз съм бил такъв председател през далечните 1991-1992 г. За нищо друго не сме разговаряли и не сме се усамотявали. Разговорът ни се състоя в коридора на Народното събрание. Дано там да има монтирани камери.

Притежавам един автомобил (тъмносин), който наскоро направи 400 000 км и 26 години. Това лесно може да се провери в КАТ. Прилагам снимка на километража.

Не ходя на море нито в Гърция, нито в Италия и Франция. Предпочитам Северния варненски плаж, а понякога и Златни пясъци. Разпоредете проверка, г-н Министър!

Потвърждавам, че в периода 1990-1998 г. съм бил народен представител. Оставам на вас да прецените дали това е било за добро или за лошо. Ще приема вашето становище.

В периода 1998-2005 г. бях посланик на нашата страна в Полша, Литва, Латвия, Естония и в Република Македония (тогава тя все още се намираше на югозапад, а не на север, както е сега). МВнР даде оценка за работата ми като ми присъди дипломатически ранг посланик. Нямам информация дали тогава Министерството се е обръщало към Вас, г-н Министър, за становище.

След 2005 г. продължих да работя в Института за литература при БАН, в който бях постъпил през 1979 г. като аспирант. Хабилитирах се като доцент през 2009 г. Не възразявам да се назначи експертиза на издадените от мен научни трудове. Пълна библиография се съдържа в моите "Избрани студии и статии в два тома" Т.1.Писатели и поети. Т.2. Памет и критика, които издадох през 2024 г.(на снимката)

Издал съм и няколко книги с политически пристрастно съдържание. Последните две носят заглавие "Неудобни думи" и представят мои анализи и размисли на политически теми за периода от 2013 г. до края на миналата година. Те отразяват всички мои слабости като политик и характер, за което най-искрено се разкайвам.

В периода 2019-2024 г. имах честта да бъда член на Европейския парламент. Всяка година публикувах пълен документален отчет - дневник на моята дейност (прилагам снимка). Убеден съм, че в някой хубав ден за българската демокрация и Вие, г-н Министър, ще публикувате писмен отчет - дневник за народополезната си дейност.

През миналата 2025 г. бях избран от Народното събрание за член на Комисията по досиетата. За една година тя провери за принадлежност към многодостойните тайни служби на Народна република България над 20 000 техни кадри. Така лично се убедих, че във всички периоди на нашия демократичен преход и във всички сфери, те активно са взели участие - от държавното и общинско управление до приватизацията. Сега се опасявам, че ако Комисията бъде закрита, тяхната народополезна дейност ще остане неизвестна за бъдните поколения. А само да знаете, г-н Министър, какви хубави доклади и доноси са писали те!? По нищо не отстъпват на вашите високоотговорни изказвания.

Уважаеми г-н Министър,

Отстоявайте позициите на вашата партия. Не обръщайте внимание на несъгласните с нея. Ако ли пък те много си отварят устите, то им ги запушете с прекрасното стихотворение "Към партията" на големия наш комунистически поет Христо Радевски:

Мен хулите не ме смущават,

врагът с които те покри — аз знам, аз вярвам, че си права,

когато съгрешиш дори!

Дерзайте, г-н Министър! Смачкайте я тази пуста опустяла олигархия! Проверете всички пътници във всички самолети. Абсолютно съм сигурен, че ще попаднете на олигарси, политици и съдии. И изобщо, не е ли време да се въведе по-строг пропускателен режим за напускане на страната? Стига с тая Шенгенска слободия! Какво е това разпасване и иди ми-дойди ми? Борете се, г-н Министър! Вие можете!

С уважение:

доц. д-р Александър Йорданов

(От фейсбук)