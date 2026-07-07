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Да спестят от бюджета - да уволнят тези, които не разбраха, че заплахите с бомби са стари

Димитър Мартинов

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Сигнали за бомби имаше в цялата страна. СНИМКА: "24 часа"

В бюджета няма пари, никой не е доволен от него, ще се тегли нов дълг и пак всеки сектор ще е недофинансиран. Тезите са на умните глави от телевизорите, които постоянно обсъждат предложения бюджет от кабинета на Румен Радев.

А малко пари могат да се спестят. С уволнение. Незабавно. На всички тези, които не можаха да сметнат, че от събота до понеделник са минали повече от 2 часа. Защото тогава са получени мейлите с бомбени заплахи - през уикенда. И са предупреждавали, че взривът ще стане след 120 минути. Тоест, когато държавният чиновник е отворил мейла в понеделник, двата часа са били минали. Но на него явно не му се е работело и е решил да си почине с евакуация. Или просто е изключил функцията мислене от мозъка си и е решил да си измие ръцете с подаването на сигнал. Така преди много години Пилат Понтийски прехвърли отговорността, но тази история не завърши добре (за читателя чиновник - не, не съм бил свидетел на процеса срещу Исус Христос, документиран е в Бибията).

След това идват полицаите. Те имат един доста особен език. Изпълнен с административни глупости. Но как не им светна, че никой не говори с фразата “оставих бомба”? Така можеха да преценят, че няма реална заплаха и да не се стига до евакуации. Протоколът го позволява.

Всъщност това дори е било приложено. Преди месец. Когато властите са преценили, че няма риск и матурите на четвъртокласниците трябва да започнат. Но за държавния чиновник не може да се действа така. Той е важен и комфортът му трябва да бъде подсигурен на всяка цена. Или поне така са решили управляващите, които отлагат темата как ще ги накарат да си плащат сами осигуровките.

 

 

Сигнали за бомби имаше в цялата страна. СНИМКА: "24 часа"

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