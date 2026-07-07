Да спестят от бюджета - да уволнят тези, които не разбраха, че заплахите с бомби са стари

В бюджета няма пари, никой не е доволен от него, ще се тегли нов дълг и пак всеки сектор ще е недофинансиран. Тезите са на умните глави от телевизорите, които постоянно обсъждат предложения бюджет от кабинета на Румен Радев.

А малко пари могат да се спестят. С уволнение. Незабавно. На всички тези, които не можаха да сметнат, че от събота до понеделник са минали повече от 2 часа. Защото тогава са получени мейлите с бомбени заплахи - през уикенда. И са предупреждавали, че взривът ще стане след 120 минути. Тоест, когато държавният чиновник е отворил мейла в понеделник, двата часа са били минали. Но на него явно не му се е работело и е решил да си почине с евакуация. Или просто е изключил функцията мислене от мозъка си и е решил да си измие ръцете с подаването на сигнал. Така преди много години Пилат Понтийски прехвърли отговорността, но тази история не завърши добре (за читателя чиновник - не, не съм бил свидетел на процеса срещу Исус Христос, документиран е в Бибията).

След това идват полицаите. Те имат един доста особен език. Изпълнен с административни глупости. Но как не им светна, че никой не говори с фразата “оставих бомба”? Така можеха да преценят, че няма реална заплаха и да не се стига до евакуации. Протоколът го позволява.

Всъщност това дори е било приложено. Преди месец. Когато властите са преценили, че няма риск и матурите на четвъртокласниците трябва да започнат. Но за държавния чиновник не може да се действа така. Той е важен и комфортът му трябва да бъде подсигурен на всяка цена. Или поне така са решили управляващите, които отлагат темата как ще ги накарат да си плащат сами осигуровките.