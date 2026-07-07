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https://www.24chasa.bg/mneniya/article/23177735 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 7 юли: И колите на старо поскъпват

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  • Само в "24 часа" на 7 юли четете:
  • Около 3000 евро по-скъпо ще се продават автомобилите втора ръка от автокъщите, но вече ще са с гаранция
  • Служебното правителство оставило план за пенсиите на Румен Радев, чака се само решение колко да е осигуровката - интервю с бившия социален министър Хасан Адемов
  • Какво да правим с децата през лятото
  • Седмокласник пребори частните учители, създаде приложение за подготовка
  • Вижте първите страници на "24 часа" от 7 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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