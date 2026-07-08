6% у нас карат електромобили, в Норвегия - 97%

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Само 6% от българите карат електромобили - колкото и в съседна Румъния, показват данни от глобален доклад за 2026 г. на Международната агенция по енергетика. На опашката са Хърватия (5%) и Русия (2%).

Лидер в тази класация е Норвегия, където 97% от купените нови автомобили са електрически.

Дания е втора със 71% електромобили, следвана от Исландия с 62%, Швеция с 61%, Нидерландия с 58%, Финландия с 57%.

Франция (26%), Испания (20%) и Италия (13%) все още разчитат на двигатели с вътрешно горене.

Германия – сърцето на европейското автомобилостроене – отчита 30%. В световен мащаб 1 от всеки 4 нови автомобила, продадени през 2025 г., е бил електрически. Основен двигател на тази тенденция е Китай с дял от 53%.