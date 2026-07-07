С топка или колело в двора на училището със сигурност е по-безопасно

Идеята училищните дворове да се отворят за децата и в извънучебно време, както и през лятото, набира скорост.

За градските деца няма кой знае колко варианти за интересни занимания през ваканцията. Особено ако родителите им не разполагат със значителни финанси, за да ги пратят на лятна занималня, на лагер, езиково обучение или зелена ваканция.

Затова колкото повече училищни дворове се отворят за децата за спорт, това ще е добре дошло и за техните родители.

Стига обаче тази идея да се разшири: например да има някакъв контрол как се пазят имуществото и спортните съоръжения (където ги има), за да не се налага след всеки уикенд да се правят ремонти или тотално почистване. Ако поставянето на камери ще свърши работа, нека да ги сложат. Ако трябва, и общините могат да отделят скромни средства, за да има и физическа охрана. Не е невъзможно, а ползите за децата са очевидни - ще спортуват и ще общуват с връстниците си, вместо да запомнят лятото само с гледане на телевизия или седене пред компютъра.

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