Кой съсипва парковете в градовете ни

Трябват контрол и глоби за нарушения с кучета и зоните за пешеходци да са отделени от колоездачи и тротинетки

Общинските управници се заблуждават, че ниските данъци за жилища и ниските такси, съчетани с презастрояване, липса на паркинги и на ред и контрол за спазването на правилата им носят дивиденти.

По-добре да има по-високи такси,

без да се намалява държавната субсидия за съответната община и да има повече зелени пространства, красиво направени, без непоносими миризми, без тълпи през уикендите, в които децата да могат свободно да играят, без да се подхлъзват по кучешки екскременти, без да се страхуват от летящи колела и тротинетки. И родители и други граждани да могат да се отпуснат, вместо да стоят на тръни.

Въобще не казвам, че в последните 2 години парковете в българските градове са в по-лошо състояние като цяло в сравнение с преди. Но положението си остава същото – тежко. А презастрояването продължава. Така се получава - повече хора без нови паркове.

Да погледнем състоянието на парковете. Разбити стълби, напукани алеи, изпочупени пейки, мръсотия, препълнени кошчета с отпадъци около тях, екстременти от кучета, миризма на урина,

нагло бързо движещи се тротинетки

и профучаващи колела, сергии като на битпазар. Вярно е, има и добре направени места – при входовете на някои паркове, някои централни алеи.

Стотици хиляди в големите градове имат кучета. Да, вярно е, вземи си куче, за да разбереш истинската любов. И аз самият съм гледал кучета. Но кучетата и уринират, и оставят екскременти. А само част от хората ги събират в пликчета. Останалите се валят и по тревата, и по алеите. Което прави рискована играта на децата по тревата. Няма контрол и никога не е имало. А една глоба от примерно 500 евро, събирана от двама яки охранители с право да глобяват, ще е едно добро начало. Глобите ще изплащат разходите за охранителите. А сега все едно, че сме в началния стадий на първобитния строй – всеки прави каквото си иска.

Би следвало да има зони за кучета и само там да могат да удовлетворяват нуждите си. А таксите за кучета да бъдат достатъчно високи, че на тези места да се почиства по много по-интензивен начин, вкл. с вода. Всеки трябва да плаща адекватно за удоволствието да има куче. А ако не си е платил – и събиране на таксата, и голяма глоба с незабавно изпълнение. В уредените държави задържат кучето до плащането – изключително ефективно е.

Честа гледка в парковете е и козината от подстригваните кучета. Да, простаците нямат край и за тях трябва да има строг контрол. А най-фрапиращото е как все повече хора, вместо да ги дават в екарисаж,

погребват кучетата и котките си в парка,

пък и ги мързи и да копаят дълбоко. Затова не се учудвайте на непоносимата миризма в някои зони на парковете в градовете. Това си е и биологическа опасност и би следвало да има контрол, а такива хора да подлежат на много по-тежка отговорност, включително за хулиганство и за създаване риск от разпространение на зарази.

Основната задача на една държава е на първо място да опазва правовия си ред. Ние сме на едно от първите места по полицаи на човек от населението. Затова смятам, че те и военните трябва да имат много атрактивни заплати, макар и без автоматизъм на увеличението. Но аз от времето на ковида не съм виждал полицай в парк – нито един. А редовно ходя из паркове. Моите познати – също. Като резултат там никой не спазва забраната да не се карат тротинетки и моторизирани колела – това са моторни превозни средства. Няма глоби – няма и спазване на правилата. Последицата е, че майките здраво държат децата си за ръка и те не могат да си играят по асфалтираните места в парка.

В няколко парка в градовете тийнейджъри се спускат по склонове с колела и пресичат пешеходните алеи.

Сблъсъкът при такава скорост може да е смъртоносен

затова хората избягват да минават оттам.

В Хайд парк в Лондон и в по-голямата част от парковете в цивилизованите страни зоните за пешеходци са отделени от тези за колоездачи. Така децата могат свободно да си играят, което е една от основните функции на всеки парк. У нас вече имаше няколко сериозни инцидента на блъснати от колоездачи деца.

София, за съжаление, не е сред най-зелените столици в ЕС. Тя заема 21-о място по дял на зелени площи на 1 жител. Като на опашката са сухи места като Малта и Никозия. Тази класация на столицата ни е резултат от работата на редица главни архитекти - да направят градоустройствени планове, които оставят града с

все по-малко зелени площи

А на много места има 5 м разстояния между сградите и хората си надничат в домовете, но слънчева светлина не прониква.

Подобно става положението в редица квартали на Пловдив и Варна. В Бургас е малко по-добре.

Все повече са частните улици, през които даже за парно е невъзможно да се свърже човек. Никой обаче не мисли за разширяване на парковите пространства. Така хората на единица площ стават все повече, а парковете не се увеличават.

Като резултат през уикенда в Южния парк в София например си все едно на пешеходната зона на бул. “Витоша” – блъсканица.