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Само в "24 часа" на 8 юли: Швейцарското правило от 7,8% засяга над 2 млн. пенсионери

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Само в "24 часа" на 8 юли очаквайте: 

По-високи пенсии и болнични за държавните служители. Швейцарското правило от 7,8% засяга над 2 млн. пенсионери - интервю с управителя на НОИ Весела Караиванова

Страната се разделя на 4 региона, вместо на 6, София няма да дели пари с други

200 млн. евро спестяваме от замразяването на договора с "Боташ" - какво седи зад предоговарянето и какви са червените линии на България

В специалните страници "24 часа - 168 истории" четете още: 

Черно или Бяло море - как да изберем хубава почивка на прилична цена

Как дълг от 5 лв. се превръща в запор за 300 евро 

Вижте първите страници на "24 часа" от 8 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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