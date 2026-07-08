Нова подредба на градовете - кой печели

Мечтата на много български региони да получават повече европейски средства по линия на кохезионните фондове май е напът да се сбъдне. Особено на региони като Кюстендил, Благоевград и Перник, които досега бяха ощетени от това, че образуват един регион за планиране на средства със София-град. От догодина столицата става отделен регион и с това те няма да бъдат изкуствено причислявани към развитите, на които, естествено, се полагат по-малко средства.

Столицата е икономически гигант спрямо останалите общини и “гравитацията” му изкривява общите показатели на останалите, с които е групирана сега.

Ефектът от новото райониране обаче ще се разбере едва през 2028 г., когато започне новата европейска многогодишна финансова рамка. Още отсега има гласове, че намаляването на броя на регионите не е направено по най-удачния начин. Например областите София и Монтана, които са една до друга и имат по-задълбочени икономически връзки, се оказват в два различни региона, което според икономисти не е много добре.

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