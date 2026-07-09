Трайчо Трайков: Звукови камери в центъра на София ще снимат форсиращи коли и мотори

Не съм доволен от чистенето в района - “Граф Игнатиев”, “Шишман” и “Витоша” са лицето на столицата и трябва да блестят, казва в интервю кметът на столичния район "Средец"

Още акценти от интервюто:

Андрей Гюров е чудесна кандидатура за президент, но партийните органи ще решат

Стадион "Юнак" не трябва да се възстановява, а да има зеленина с амфитеатрално разположение

С министър Демерджиев обсъдихме мерки за сигурността, локалите и клошарите. Започваме с района около "Свети Седмочисленици"

Идеята на вицепремиера Иво Христов Нотариатът да стане дом на таланта е добра

Получихме от държавата бившия Френски културен център на ул. "Дякон Игнатий"

Добра идея за ново име на ул. "Граф Игнатиев", е по нея да продължи ул. "Цар Калоян"

- Г-н Трайков, спечелихте частичните избори в “Средец” с внушителните над 77% от гласовете. Това единодейтвие между ПП и ДП зад вас добър знак ли е, ще се пренесе ли и към президентските избори наесен - защото засега диалогът там май буксува?

- Не знам как ще повлияе конкретно изборът в район “Средец”, но всички искрено подкрепиха моята кампания и са щастливи от резултата, така че хубава емоция има. Процесът по номиниране на кандидат-президентската двойка следва партийните формати, но със сигурност няма друга заявка, освен че ще се работи за обща кандидатура.

- Вече беше обявено, макар и неофициално, името на Андрей Гюров като кандидат за президент. Бяхте част от неговия служебен кабинет. Може ли Гюров да обедини десницата?

- Андрей Гюров е човек с чудесни качества на политик и управленец. Личното ми мнение е, че той би бил чудесна кандидатура, но аз не участвам в партийните органи, които извършват процедурата по издигането на кандидатурата и не мога да кажа нито докъде е стигнал процесът, нито какъв ще бъде изборът.

- Трябва ли да се търси подкрепа и от ГЕРБ, които вече подадоха ръка за обща кандидатура? За балотаж са нужни поне 1 милион гласа.

- Мисля, че сметката е по-сложна и винаги стратегиите са двуходови в тези случаи. Не мога да гадая каква форма ще приеме пъзелът, за да предопредели резултатите на първия и втория тур. Може би това е и причината да се бавят решенията за кандидатурите, защото всички тези нагласи и възможни варианти се обмислят.

- Не трябваше ли да се извърви процедурата, която беше обявена преди повече от 1 г. -кандидатът да бъде определен след вътрешни избори? И не дължат ли ПП и ДБ извинение на десните избиратели, че ги подведоха за това?

- Бях един от тези, които на кръглата маса миналото лято изразиха твърдо становище в подкрепа на предварителните избори, но винаги възможностите се разглеждат от гледна точка на сегашния момент и очевидно това вече не е вариант.

- Свързват ви с новата партия “Ускорение”. Това ваш проект ли е?

- Имаше идея да се съберат група хора с десни и пропазарни икономически възгледи, но такава партия и въобще политически проект в правния мир не съществува.

- Как ще коментирате ниската избирателна активност на частичния вот? “Средец” е район с претенции, че жителите му са основно част от интелигенцията, но въпреки това масово не излязоха да гласуват.

- Да започнем оттам, че и на други частични избори за районен кмет активността е била изключително ниска. Преди вота често имах разговори с хора от района, които ми казваха: “Ти ще си ги отнесеш”, а аз обяснявах, че за да има един избор, трябва да има конкретен глас, който да е даден. Парадоксално тези хора се оказаха прави. Въпреки че малко излязоха да гласуват, резултатът пак беше такъв.

- Две големи теми за “Средец” са на дневен ред - проектът за устройствен план на Борисовата градина и предстоящият конкурс за визията на Княжеската градина. Какво препоръчва районният експертен съвет по устройство на територията (РЕСУТ) за Борисовата градина?

- РЕСУТ трябва да обобщи постъпилите становища по проекта за подробен устройствен план. Предстои да подготвим документ и да изразим становище, което после да се разгледа от общинския експертен съвет по устройство на територията. Над това работят колегите от архитектурния отдел.

- Хората не искат още един стадион в парка - идеята за възстановяване на “Юнак”, особено след като “Българска армия” се изгражда наново. Впрочем какво стана с обещанието на ЦСКА да върнат 30 дка от парка?

- Вече е факт - ако минете покрай “Българска армия”, вътре се вижда вертикалната планировка, алеите, засадените дръвчета. Тази площ ще стане част от парка след премахването на строителните огради.

Иначе аз също смятам, че първоначалната идея за зелена част с амфитеатрално разположение е по-добра от сегашното предложение за възстановяване на стадион “Юнак” и ще изразя писмено становище. Доколкото знам, и Националната спортна база, която е собственик на терена, също не държи да се променя първоначалната идея.

- А двата подземни паркинга, които се предвиждат в парка, единият на мястото на “Капитолия”?

- Тук не бих бил толкова категоричен, защото, ако бъде изграден този паркинг, той няма да попречи отгоре да има зелена площ със средна или дори висока растителност.

- Зам.-кметът по градско планиране и развитие на София арх. Любо Георгиев започва подготовка за конкурс за Княжеската градина. Трябва ли да остане там Паметникът на Съветската армия?

- Много добра инициатива на арх. Георгиев. Проведохме първоначални разговори с хората, които ще работят по темата. Трябваше да започне този процес и да се стигне до решение какво да е бъдещето на мястото. Идеите общо взето са ясни, но трябва да видим дали в заданието това ще бъде оставено като отворена възможност за различни проекти, или ще се дефинира точно - с/без паметника. Тече подготвителна работа и изясняване на всички градоустройствени детайли не само в градината, но и околните райони, подлезите. Предстои серия от фокус групи и анкети. Но по аналогия с процеса, който арх. Георгиев ръководеше по “Визия за София”, съм сигурен, че ще бъде подходено много внимателно със заданието за конкурс за Княжеската градина.

- Казвате, че чистотата е най-неудобната тема, може би защото напоследък тя отсъства в центъра... На какво се дължи това той да е все по-мръсен?

- Това е мнение, което не чувам само от вас. И когато се натрупат много субективни мнения, можем да ги пишем в графата обективни.

Истината е, че и на мен не ми харесва и знам, че във всеки разговор с хора от района чистотата ще бъде в топ 3 от повдигнатите теми, а тя е почти изцяло централизирана функция към Столичната община. Затова казвам, че тези разговори са ми трудни. Залагаме на близката работа със Столичния инспекторат, за да сме сигурни, че той ще реагира на всеки сигнал от хората. Но това пак е някакво палиативно действие, защото е ясно, че улици като “Граф Игнатиев”, “Шишман”, бул. “Витоша”, пл. “Св. Патриарх Евтимий”, които са лицето на София, трябва да бъдат измивани основно толкова, колкото е нужно, за да блестят. Съветвам и хората да следят сайта на Столичния инспекторат за извършваните дейности, свързани с чистотата.

Не съм доволен и от качеството на измиване на подлезите. То също е в обхвата на работа на почистващите фирми. А сметоизвозването е съвсем отделна тема. Освен подмяна на металните контейнери с пластмасови други промени няма. А трябва да се мисли за съвременни системи, по-естетични и по-ефективни. Всичко вече е измислено по света. Иначе темите чистота, ред и сигурност обикновено вървят заедно в този ред.

- Да поговорим за сигурността. Площад “Славейков”, градинката при храма “Св. Седмочисленици”, Нотариатът са се превърнали в сборища на клошари, а вече и на т.нар. локали. Те са на метри от МВР. Какво може да направи районният кмет?

- В понеделник имах среща с вътрешния министър Иван Демерджиев и началника на СДВР главен комисар Николай Пелтеков по проблемите в центъра. Доволен съм, че сме на едно мнение - дребните неща, които притесняват хората, всъщност не са дребни. С министър Демерджиев се разбрахме да работим в координация по конкретните проблеми и смятаме да започнем точно с района около храма “Св. Седмочисленици”. Дадохте пример с локалите и клошарите. Ще се опитаме с МВР да видим какъв протокол на действия можем да дефинираме.

Министър Демерджиев подкрепи и идеята ни с кмета на “Оборище” Георги Кузмов за пилотно поставяне на звукови камери по няколко пътни участъка в центъра, където форсират автомобили и мотоциклети, например бул. “Васил Левски”. Той предложи те да се финансират през фонда за пътна безопасност към МВР. Първо обаче е небходима законодателна промяна, за която ще се сформира работна група между МВР и Столичната община.

- Харесва ли ви идеята на вицепремиера Иво Христов Нотариатът да стане дом на таланта?

- Да, дори под поста му във фейсбук написах, че съм на разположение да съдействаме за тази идея, ако има с какво. Откакто съм кмет, се срещам с всеки министър на културата за Нотариата.

Вече приехме от областната управа помещението на ул. “Дякон Игнатий” - бившия Френски културен център. Поискахме го от държавата, за да го направим център за градска култура. Това е фантастично място - 800-1000 кв. м, има и киносалон. Сега трябва да работим по концепция, проектиране и да търсим финансиране, но поставяме началото. Това помещение отдавна стои запуснато, от време на време някой клошар чупи прозореца и се настанява вътре. Това е едно от местата в “Средец”, които трябва да възродим и вече можем да започнем работа по превръщането на тази язва в нещо наистина хубаво.

- Една от другите язви в района е Къщата на Гешов. Какво ще се случи с нея, след като вече има акт за общинска собственост?

- Направихме акта за общинска собственост, но това не е факт, докато съдът не се произнесе. Имаме доста силни аргументи и ще ги защитаваме. Дълго общината не успяваше да принуди претендиращите за собственост да предприемат действия по спасяването на къщата. Знаете, че спряхме обявената публична продан на имота и започнахме делото за установяване на собствеността. Трябва да изчакаме решението на съда.

- Дадохте предписание за ремонт до март месец на старата сграда на парламента, но процедурата беше спряна от новото ръководство на НС. Там какво се случва?

- Да, преди смяната на властта получихме подробно писмо какви действия се предприемат. Ще поискам информация и от новото ръководство.

- Бяхте сред инициаторите в центъра да има червена зона за паркиране. Тя не само отпадна, но и реформата замръзна в съда. Жителите на центъра обаче продължават да страдат от липсата на паркоместа, обмисляте ли някакви облекчения - реорганизация на местата или нови паркинги?

- Отношението на политическите сили не е съвсем честно към живеещите в центъра. Тези политически игри в Общинския съвет обикновено са на гърба на хората, които живеят тук. Най-добре е да се ограничи транзитният и приходящ трафик и това е решението, което очакваме от СОС.

Иначе в район “Средец” работим по идеята за подземен паркинг под ул. “Гурко”. Той е готов като идеен проект с всички нужни проучвания и изходни данни. Изчакваме да видим дали ще се финансира от общината, или ще се търси вариант с частен партньор. Там ще има около 370 паркоместа.

Вече се работи и по проект за промяна на организацията на движението по бул. “Патриарх Евтимий”. Идеята е да се върнат част от паркоместата и да се подобри велосипедното движение, като се осигури по-голяма безопасност и за пешеходците.

- Сериозен проблем са графитите и опазването на старите сгради в центъра. Наскоро станаха ясни намерения за събаряне на няколко такива по “Шишман”, за да се строят блокове. Ще се случи ли това?

- Откакто съм кмет, не сме били уведомявани за такива намерения. Ще бъда изключително рестриктивен и всички потенциални инвеститори го знаят. Ако се появи някаква информация по темата, ще уведомя обществеността, но твърдата ми позиция през всичките 7 г. е била за запазване на автентичния характер на центъра и мисля, че се справяме.

- Ще стартирате ли инициативата за смяна на името на ул. “Граф Игнатиев” до края на мандата?

- При подходящи условия, достатъчно политическа и обществена подкрепа и тази тема трябва да бъде сложена на масата. Едно от най-добрите предложения, които съм получавал, е да бъде продължена по нея малката улица “Цар Калоян”.

CV

Роден е на 19 април 1970 г. в София

През 1994 г. завършва “Международни икономически отношения” в УНСС. Специализира в Германия и Австрия

От 2009 до 2012 г. е министър на икономиката, енергетиката и туризма в първия кабинет на Бойко Борисов

Бил е общински съветник в Столичния общински съвет

Два пъти избран кмет на столичния район “Средец” през 2019 и 2023 г.

Назначен за министър на енергетиката в служебния кабинет на Андрей Гюров на 19 февруари 2026 г.

На 14 юни спечели частичните местни избори за кмет на район “Средец”