Струва ли си да знаем за ДС? А има ли смисъл в паметта по принцип?!

За да се произнесеш публично, че е крайно време темата "Държавна сигурност" да отиде в канала, си бил агент или си потомък на агенти, или си заврян зет на такива. Другите варианти са: клиентелист, комплексар и/или глупав. Защото и с невъоръжено око ясно се виждат продълженията, разклоненията, поколенията на този нетленен от век насам октопод, под чието управление България е перманентно. По тази причина преходът към демократично общество така и не успява да се състои.

Въз основа именно на ДС е изграден например един действащ и благоденстващ олигархично-медиен кръг с прилежащите му партийни и НПО структури, проводник на неолиберални джендър политики, узурпатор на социалните мрежи, диктуващ обществени нагласи, щедро подкрепян от Сорос. Олигархът начело на този конкретен кръг е пряк наследник на комунистическата номенклатура, другите олигарси (концесионери, едри приватизатори по агентурна линия) до един са служили на ДС и/или са били партийни секретари.

Възможно най-некадърният кмет, който София някога е имала, е издънка не просто на агенти, а на генерали от ДС, висши офицери - онези, които лично са измисляли и ръководели мероприятията на народната власт.

Ако твърдиш, че темата "Държавна сигурност" ти е безинтересна, но пък чувстваш "Петрохан - Околчица" близка, сети се за един барем пряк или косвен участник в нея, който да не е свързан директно, по права или по съребрена линия с ДС. Айде, мисли!

Струва ли си да бъде запазен архивът на репресивния комунистически апарат и тепърва да се проучва обстойно, лист по лист, е все едно да питаш за смисъла на паметта по принцип. Изглежда освен тъп си и безродник.

Ако се имаш за професионалист, познавач на съвременната криминална реалност, но не се сещаш къде е нейният генезис, а на всичкото отгоре високопарно зовеш за изчегъртване на темата ДС от публичния разговор, това те издава, че си прост организъм.

Ако пък не забелязваш, че от всичките държавни лапаници настоящата власт закрива само и единствено Комисията по досиетата, уж да си спести бюджетни разходи, просто иди на лекар. Здравомислещият човек не трупа спестявания от националната си история и култура.

И също, ако не ти пука, че освен господин Иво Христов те четат децата и внуците на жервите на ДС, сам си преценяЙ що за човек си, какво работиш и дали всъщност този занаят е твоят.