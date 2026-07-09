Да въведем критерия уседналост за вота отвън

Иначе се изкривява принципът да гласува този, който пряко носи последствията от своя избор

Смятам, че трябва да се въведе критерий уседналост, за да се дава право на гласуване за външните избиратели. Иначе се изкривява принципът да гласува този, който пряко носи последствията от своя избор. С течение на времето все повече хора без връзка със страната ще произвеждат власт.

Полезен би бил анализ на придобитото българско гражданство след 1990 г. по различни видове - натурализация, по силата на родствена връзка и по заслуги. И да се види колко избиратели са произведени така в последните години, без да са родени в България, в много случаи без да говорят езика и без да живеят в страната. Проблемът не е за подценяване, ако не искаме етническа партия да определя властта у нас под диктовката на чужда администрация.