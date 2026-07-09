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https://www.24chasa.bg/mneniya/article/23191925 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 9 юли: Заради лошите пътища в Северна България катастрофите са 2 пъти повече от Юга

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Само в "24 часа" на 9 юли можете да прочетете:

В Северна България първокласните пътища по-лоши от селските и с 2 пъти повече катастрофи от Юга

Звукови камери в центъра на София ще снимат форсиращи коли и мотори - интервю с кмета на столичния район "Средец" Трайчо Трайков

Чиновникът остава без банкети и служебна почерпка за Нова година

Призракът на комунизма надвисна над САЩ? Анализ на Валери Найденов

Къде на концерт през юли 

Вижте първите страници на "24 часа" от 9 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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