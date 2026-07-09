Само в "24 часа" на 9 юли: Заради лошите пътища в Северна България катастрофите са 2 пъти повече от Юга

Само в "24 часа" на 9 юли можете да прочетете:
В Северна България първокласните пътища по-лоши от селските и с 2 пъти повече катастрофи от Юга
Звукови камери в центъра на София ще снимат форсиращи коли и мотори - интервю с кмета на столичния район "Средец" Трайчо Трайков
Чиновникът остава без банкети и служебна почерпка за Нова година
Призракът на комунизма надвисна над САЩ? Анализ на Валери Найденов
Къде на концерт през юли
Вижте първите страници на "24 часа" от 9 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.