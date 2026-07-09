Ще убие ли политическият ислям либералната демокрация в Европа

Бащата на "Отвореното общество" Карл Попър е формулирал "парадокса на толерантността" - натам ли вървим?

През последните години в Европа се наблюдава значително засилване на дебатите, свързани с „Мюсюлмански братя" и мрежите на политическия ислям, на фона на нарастващите опасения за сигурността от влиянието на някои идеологически организации върху вътрешната стабилност.

Тези опасения подтикнаха редица европейски държави да преразгледат политиките си спрямо движението и свързаните с него институции, особено след засилените предупреждения от страна на службите за сигурност и специализираните изследователски центрове относно ролята на някои структури, свързани с политическия ислям, в разпространението на реторика за обществено изолиране и подхранването на среда, благоприятстваща екстремизма.

В този контекст се очертаха различни европейски подходи, вариращи от засилване на контрола върху сдруженията и организациите, през закриване на някои институции, до налагане на ограничения върху източниците на финансиране и трансграничните дейности.

Въпреки нарастващото европейско съгласие относно необходимостта от противодействие на проявите на екстремизъм и радикализъм, подходът към движението „Мюсюлмански братя" продължава да бъде предмет на ясни различия между европейските столици.

В този контекст проучване, публикувано от Европейския център за изследвания в областта на борбата с тероризма и разузнаването, разглежда причините, поради които Великобритания възприема различен подход към организацията „Мюсюлмански братя" в сравнение с редица други европейски държави. Проучването пояснява, че за да се разбере британската позиция, е необходимо да се обърне внимание на натрупаните исторически, правни и политически фактори, които са допринесли за формирането на специални отношения между Лондон и движението в продължение на десетилетия.

Историческия контекст

Настоящата позиция на Великобритания спрямо „Мюсюлмански братя" не може да бъде разбрана извън историческия контекст, който свързва организацията с Обединеното кралство от десетилетия насам. Великобритания беше една от най-важните дестинации, приели личности и лидери, свързани с „Мюсюлмански братя", през различни периоди на XX век, което допринесе за изграждането на организационно и идеологическо присъствие на организацията на британска територия.

С течение на времето това присъствие вече не се ограничаваше само до отделни лица или политически фигури, а се превърна в широка мрежа от институции, центрове и сдружения, които осъществяваха разнообразни дейности в областта на проповедничеството, обществената дейност и медиите.

Проучването посочва, че британската политическа среда, основана на зачитането на обществените свободи, свободата на сдружаване и гражданската дейност, е предоставила широк простор за действие на организацията в сравнение с много други европейски държави.

Групата се възползва от тази среда, за да развие институционални структури, способни да работят в рамките на действащото законодателство, което ѝ осигури степен на стабилност и устойчивост, невъзможна в други държави, където дейността ѝ беше подложена на по-големи ограничения.

Според анализатора Мохамед Ал-Хуни това историческо натрупване допринесе за формирането на различна реалност във Великобритания, където общността се превърна в част от по-сложна картина, в която религиозната, социалната и културната дейност се преплитат с политическата и интелектуалната дейност.

На тази основа поредни британски правителства отказаха да класифицират „Мюлмански братя" като терористична организация, за разлика от „Хамас" и други насилствени организации. Логиката тук се основава на ясно разграничение: освен ако организацията не приемаме насилието като легитимен инструмент, нейното правно преследване остава трудно в рамките на британското законодателство, което защитава свободата на изразяване и политическата организация, дори когато те са спорни.

В продължение на десетилетия британските служби се отнасяха към ислямски дейци, принадлежащи към интелектуалното пространство на „Мюсюлмански братя", като към потенциални партньори в борбата срещу джихадисткия екстремизъм. Логиката беше: по-добре е мюсюлманската младеж да общува с умерени ислямски политически групи, отколкото да бъде привлечена към организации, които открито приемат насилието.

Академични и политически гласове

Днес обаче тази логика среща все по-голямо съмнение в самата Великобритания. Академични и политически гласове от различни партии започват да задават въпроса: дали границата между ненасилствения политически ислям и насилствения екстремизъм е реална или е аналитична илюзия? Най-убедителният аргумент е, че системата от ценности, която тези движения изповядват – по въпросите за равенството между половете, връзката между религията и държавата и колективната идентичност – противоречи на основните принципи на либералната демокрация, и че позволяването им да действат свободно в крайна сметка означава създаване на среда за идеология, която води до един от двата пътя: или към насилствен екстремизъм, или към тихо идеологическо поляризиране, което подкопава демокрацията отвътре.

Когато прекосим Ламанша към европейския континент, откриваме подходи, които се различават по степен, но в същността си се припокриват. Германия, Франция и Австрия са държави, обединени от обща черта: социални експерименти с големи мюсюлмански общности, които, според политиците в тези страни, разкриха, че организираният политически ислям не се стреми само към изразяване на религиозна идентичност, а към формиране на паралелни пространства в обществото.

Различни позиции

Аналитичният инструмент, на който разчитат тези държави, се различава съществено от британския. Вместо да чакат да избухне насилие, за да започнат съдебни преследвания, държави като Германия възприемат превантивен подход те следят това, което наричат „екстремизъм, нарушаващ конституционния ред" – понятие, което позволява на конституционните контролни органи, като Федералната служба за защита на конституцията, да наблюдават организациите и да изготвят доклади за тях, дори когато те не извършват насилнически действия.

Австрия отиде още по-далеч по този път, като забрани организации, свързани с „Мюсюлмански братя", и въведе законови разпоредби, насочени срещу „политическия ислям" като самостоятелна категория, изискваща реакция от страна на службите за сигурност.

Това, което прави европейската картина изключително сложна, е невъзможността да се приеме единна политика поради една проста причина: условията на мюсюлманските общности в Европа се различават от държава до държава до такава степен, че единна рецепта за решение е изключена.

Мюсюлманските общности във Великобритания са дошли предимно от Южна Азия и носят религиозни и политически култури, различни от тези на магребските общности във Франция или турските в Германия. Степента на тяхната интеграция е различна, характерът на връзката им с организирания политически ислям е различен и, следователно, характерът на „заплахата" – ако тя се счита за такава – също е различен.

Това разнообразие обяснява защо опитите за създаване на единен европейски списък на организациите, свързани с „Мюсюлмански братя", остават трудна задача. Това обаче не означава, че липсва обща тенденция. Общата тенденция през последните години е към по-голям контрол и надзор върху мрежите за финансиране, както и върху образователните програми в училищата и сдруженията, свързани с тази идеологическа сфера. Промяната е бавна, но забележима.

Това, което извежда този дебат извън рамките на самата организация на „Мюсюлмански братя" е, че той повдига отново един философско-политически въпрос, който западните демокрации така и не са решили: как една либерална демокрация трябва да се отнася към движение, което действа в рамките на нейното законодателство, но се стреми да промени нейните основни принципи?

Ал -Хуни счита , че "дълбокият парадокс се състои в това, че либералната демокрация е изградена върху принципа на плурализма, включително интелектуалния, който позволява на противоположни течения да изразяват себе си". Но този плурализъм се сблъсква с разбирането на съответното течение, че самият плурализъм е грешка, която трябва да бъде преодоляна. Това е изразил философът Карл Попър в прочутата си книга „Отвореното общество и неговите врагове". Там той формулира „парадокс на толерантността": ако толерантното общество проявява безгранична толерантност към нетолерантните, в крайна сметка толерантността ще бъде унищожена.

Британският подход отговаря на това предизвикателство, като твърди: отвореността е най-добрият щит, защото изолацията подхранва гнева и задълбочава поляризацията. Континенталният подход отговаря: отвореността без граници позволява на троянския кон да се настани в сърцето на града. А Вашингтон казва: въпросът не е в местните намерения, а в глобалните идеологически последици.

Истината, най-вероятно, е, че тези три подхода очертават различни аспекти на един и същ проблем и нито един от тях не притежава пълния отговор. Британската отвореност води до истинска интеграция в едни случаи и до укрепване на идеологическите мрежи в други. Континенталната строгост предотвратява институционалното концентриране на тези мрежи, но рискува да маргинализира цели общности и да ги тласне в обятията на екстремизма.

Ясно е, че всеки ефективен демократичен отговор се нуждае от обективен критерий, който надхвърля дихотомията насилие/ненасилие, от една страна, и дихотомията пълна забрана/безусловна отвореност, от друга. И този критерий все още не е формулиран по убедителен начин нито в Лондон, нито в Париж, нито в Берлин, нито във Вашингтон. Дебатът продължава, а обхватът му ще се разширява с всяка нова криза на интеграцията, с всеки нов терористичен атентат и с всеки избор, който превръща този въпрос в карта в наддаването за общественото мнение.

Западната демокрация не се сблъсква в този дебат само с външна заплаха. Тя е изправена и пред изпитание за устойчивостта на вътрешните си ценности и способността си да прави разграничение между защита и затваряне, между бдителност и справедливост, между самозащита и самоубийство чрез отказ от принципите, чиято защита си заслужава цената.