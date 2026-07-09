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Мадам Мамдани, Рама Дуваджи - съпруга на левия кмет на Ню Йорк - Мамдани, се посвещава на духовен ритрийт на френския остров.

Атансион, атансион: Темата е: Maria, Palestinian woman giving birth under occupation. Окупацията разбира се, е Jewish.

Мария, палестинската жена, ражда в условията на окупация (еврейска, разбира се).

Тези хора (да ги наричам ли така?) левичарите и ислямистите, мажат и лъжат. Живеят от пропаганда и измама.

Гаврата с библейските текстове е част от тяхната машина за създаване на омраза.

Но в този случай, ситуацията е леко смехотворна.

Искали са да наранят евреите, но евреите си чакат Месията, защото тяхната религия е аврамическия юдаизъм и въпросът с това къде и как Мария е раждала Исус не ги тревожи особено.

Така че, тази подобна измишльотина, засяга изцяло християнския и мюсюлманския свят. А може и това да е била целта им всъщност.

Тук обаче, освен гаврата с религията, има гавра и с историята, защото Юдея и Самария наистина са под окупация. Но окупацията на Римската империя.

Вероятно, вярата им в невежеството на мюсюлманите е от гранит. Иначе няма обяснение, как ще измъкнеш като заек за ушите един определен исторически период и ще го натрапиш на друг окупатор.

Но има и още нещо. Става дума за мюсюлманския свещен текст. Когато го бях чела, ми беше направил впечатление следният факт:

В Корана текстовете разказват за връзката на Мария, майката на Исус със синовете на Израил и там е наречена също "сестра на Аарон"(препратка към нейния пророчески род, свързан с Мойсей и Аарон).

Като се има предвид колко са ревниви мюсюлманите към тяхната книга, нямам идея как тази Рама и нейните спътници по ритрийт ще гърчат и мърчат не само библейския християнски разказ, но и - мюсюлманския.

Но и нямам съмнение, че ще успеят да опаковат по някакъв начин опашатата измишльотина, защото няма на света левичар, който да не успее да превърне който и да е реален факт в лъжа и измама.

Това е в основата на тяхната идеология, гръбнакът на тяхната пропаганда.

(От фейсбук)