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Фейсбук не помага срещу надути цени по морето, но НАП (вероятно) може

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По нашето море действително има заведения, които предлагат таратор за 9 евро.

По нашето море действително има заведения, които предлагат таратор за 9 евро, установи НАП.'

Не че не го знаехме – когато и човек да отвори фейсбука си, в него ще види поне дузина касови бележки на ден, в които и най-скромната консумация на нещо излиза на астрономически цени. Но това обикновено служи, за да излеем всички яростта си и да направим поредното сравнение със съседна Гърция.

Споделянето в социалните мрежи не може да помогне да се преборим със самозабравянето на някои ресторантьори. Всички сякаш забравихме, че една от първите законови промени, които предприе “Прогресивна България”, бе да удължи с още една година действието на Закона за въвеждане на еврото.

А това освен всичко друго означава, че търговците при определени случаи трябва да докажат, че цената, на която продават стоката или услугата, е икономически обоснована, особено ако е много над миналогодишното си ниво.

Но за целта трябва да се подаде сигнал в НАП, данъчните да направят проверка и от търговеца да се поиска да докаже, че има конкретни икономически причини да продава чаша таратор за 9 евро.

По нашето море действително има заведения, които предлагат таратор за 9 евро.

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