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Защо е важно рязането на чиновническите банкети? Заради чувството за справедливост

Христо Николов

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Шведска маса на служебен банкет СНИМКА: "24 ЧАСА"

Гърция, Италия и Румъния са въвеждали подобен тип мерки. Фискалният ефект е нисък, по-скоро са знак

Критиците на редовния бюджет, изготвен от Гълъб Донев, наричат проекта как ли не: “бюджет на политическото лицемерие”, “завръщане към късния ГЕРБ” и “бюджет като от времето на Жан Виденов”.

Но на никого не е хрумвало да го нарече “опит за

омилостивяване на общественото мнение” А трябва.

Във варианта, в който бе внесен в Народното събрание, малко преди преходните и заключителни разпоредби е вмъкнат кратък текст, забраняващ напълно на министерства и агенции да харчат бюджетни пари за каквито и да било празнични прояви, семинари, обучения, съвещания, дори за коледни и новогодишни тържества. Можело само ако проявата е международен ангажимент или ако се финансира по международен проект.

Освен това се появи изрична забрана – поне до края на 2026 г., за работни съвещания да се наемат хотели. Те трябва да се провеждат само в дигитална среда или в бази на самите ведомства.

Това ще е четвъртият известен досега в Европа случай държавата да реже такъв тип разходи. Първият беше по времето на дълговата криза в Гърция от 2010-2015 г., когато рестрикциите, наложени от ЕК, ЕЦБ и МВФ, доведоха до това, че всички събития на държавни ведомства започнаха да се провеждат само в техни бази, за да не се плаща за хотели.

Вторият е свързан с плана за икономии на Джорджа Мелони от 2023 г. – италианската министър-председателка забрани почти напълно физическите командировки между регионите.

Третият също е свързан с държава в дългова криза – през 2023 г. премиерът на Румъния Марчел Чолаку забрани държавните институции да наемат частни хотели и курорти. Дори ограничи средствата за офис консумативи, насочвайки всичко към безплатни дигитални варианти.

Какво толкова са спестили в Гърция, Италия и Румъния, не е известно, но мерките у нас едва ли ще имат някакъв значим фискален ефект и целта им май по-скоро е наистина да умилостивят общественото мнение покрай факта, че заплатите на чиновниците ще се компенсират, за да започнат да си плащат осигуровките.

Първо, приносът на държавната администрация към т.нар. конгресен туризъм е нищожен. Приходите на хотелите и свързаните с тях ресторанти от организирането на тиймбилдинги, обучения и конгреси са

не повече от 200 млн. евро годишно

Но в този бизнес платежоспособната аудитория се състои от три сегмента: частния сектор, чуждестранните делегации при международни събития и едва на трето място идва българската държавна администрация, която едва ли прави повече от 10% от този оборот.

Да отрежат двайсетина милиона евро от приходите на туристическия бранш, не е нищо. Това, разбира се, няма да попречи на родните хотелиери и ресторантьори да се възмутят от подобно затягане на коланите. Независимо че ограничението изобщо не засяга големите летни и зимни курорти, защото такива събития не се организират в разгара на активния сезон. Но извън това и особено в спа курортите тези събития покриват постоянните разходи за заплати и режийни, за да не затворят обектите врати през преходните сезони.

Има и второ – всеки, който познава добре държавната администрация, знае, че самите министерства и агенции рядко имат бюджети за подобни мероприятия. Масова практика в България е подобни харчове да се поемат от държавните фирми в полза на съответното министерство. Всяко държавно ведомство е принципал на поне няколко големи държавни предприятия. Дори да са финансово зле, за тях да платят хотел и храна за тридневен семинар, е

все едно да похарчат джобни пари

Формално така забраната се изпълнява, защото финансите на държавната фирма не са част от консолидирания бюджет и никога не са били.

Иначе, мерси за чувството за справедливост, което ще бъде удовлетворено от тази забрана. Двайсетина милиона евро годишно са все пак нещо.

Шведска маса на служебен банкет СНИМКА: "24 ЧАСА"

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