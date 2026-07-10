14% от младежите ни живеят в риск от бедност срещу 5,8% средно в ЕС

14% от българските младежи на възраст между 15 и 29 г. живеят в социални и материални лишения, показват данни на Евростат за 2025 г. По-бедни от тях са само румънските (15,1%) и гръцките им набори (14,7%).

Делът на младите бедни в тези три държави е над два пъти и половина по-висок отколкото усреднения дял на всички 15-29-годишни в риск от бедност в ЕС, който е 5,8%.

Добрата новина е, че този дял не се е повишил, а остава същият като в предходната 2024 г., показва статистиката. Под 3% са бедните млади в 10 страни от ЕС: Хърватия, Словения, Полша, Чехия, Естония, Кипър, Австрия, Нидерландия, Люксембург и Португалия.

Любопитно е, че делът на живеещите в домакинства с много нисък интензитет на труд е бил само с 0,3% по-висок от този сред младите хора.

