Само в "24 часа" на 10 юли: Кои лекарства, които милиони пият, може да увеличат риска от горещото време

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Само в "24 часа" на 10 юли четете:

Директори: Деца със заболявания заемат места на отличници в елитните гимназии

Защо е важно рязането на чиновническите банкети? Заради чувството за справедливост - анализ на Христо Николов

Браян Джонсън, чиято мисия е да живее вечно: Стомахът ми "се изяжда сам"

До 8 г. затвор за 17-годишния Алишан, който взе аудито на баща си и уби двама братя със 133 км/ч

Ограничават лова на падпъдъци - до 10 броя на ден

Кои лекарства, които милиони пият, може да увеличат риска от горещото време

Вижте първите страници на "24 часа" от 10 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.



