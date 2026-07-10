80% от децата в Австралия все още имат достъп до социалните мрежи въпреки забраната

Не е достатъчно само да забраним достъпа на децата до социалните мрежи, по-важното е как правим интернет безопасен за тях. Това каза Мария Брестничка от Националната мрежа за децата по Би Ти Ви по повод предложението на депутати от ГЕРБ социалните мрежи да бъдат забранени за лица до 16 години. Предложението включва платформите да имат мобилно приложение за дигитален портфейл, който да определя възрастта на детето, както и глоба от 50 хил. евро при нарушение на правилата.

Подобна забрана действа от декември миналата година в Австралия. За изминалите 6 месеца опитът там показва, че 80% от децата все още имат достъп до профилите си, 70% казват, че било лесно да заобиколят забраните.

За да има подобна забрана на социалните мрежи, е нужно да се прецени дали те са нещо, което вреди на детското здраве, смята Асен Александров, дългогодишен училищен директор. Асен Александров Именно това е причината да съществуват забраните за алкохол, наркотици, хазарт - защото смятаме, че трябва да има ограничения за някои дейности, тъй като детският организъм не е готов да ги посрещне, каза Александров.

Той даде за пример данните от национална конференция миналата година, според които 71% от децата изкарват повече от 3 часа в мрежите, 42% са изпитвали онлайн тормоз, 33% - тревожност, не могат да спят. Затова и 85% от родителите принципно подкрепят тази мярка.

Според Александров децата лесно могат да заобиколят правилата, но те не искат да бъдат тролове, а сами да качват снимки, свои истории и да участват активно в мрежите.

По думите му по-лесният начин е не да има пълна забрана, а примерно в училище да е напълно забранено използването на мобилните телефони, тъй като сега на повечето места те се дават на децата през междучасията. Същевременно вечер вкъщи родителите могат да спират ползването на телефоните. По този начин децата ще бъдат ограничени да са на екраните в рамките на няколко часа на денонощие. Според Александров решението е родителите и обществото да бъдат по-строги. Още повече че това е общоевропейски разговор, не е само хрумка на няколко депутати у нас.

Подобен закон би трябвало да обхване не само социалните мрежи, а изобщо достъпът на децата до хазартните платформи, до новинарски сайтове, които на практика са дезинформационни, срещу насилието в съдържанието онлайн и порнографските сайтове - тези мерки трябва да се гледат в цялост, обясни Мария Брестничка. Затова е важно да има не само забрани, а изискване към платформите да създават безопасно съдържание.