Volkswagen няма бъдеще?
Така смятат 6 от 9-те членове на управителния и надзорния съвет на компанията според вътрешно проучване, цитирано наскоро от Eurointelligence.
Не че има проблеми. Че няма бъдеще.
Това не е проблем само на една компания. Това е сигнал за цялата европейска автомобилна индустрия. И за България.
14,3% от българския износ отива в Германия, а значителна част от него е свързана с автомобилната индустрия. Ако германските производители отслабнат, ударът ще се усети и тук.
Основната причина е китайският свръхкапацитет, който оказва силен натиск върху европейските производители. Това вече не е само проблем на Германия. Това е европейски и български проблем.
Имаме нужда от три неща.
1/ Координирани мита върху китайските автомобили в сътрудничество със САЩ, Япония, Индия и други държави, изправени пред същия натиск. Ако тежестта е споделена, натискът върху отделните икономики ще бъде по-малък, а ефектът – по-голям.
2/ Временно облекчаване на част от екологичните регулации с ясен срок, за да може индустрията да се преструктурира по-бързо.
3/ По-гъвкав пазар на труда, съчетан с мащабна преквалификация. Не просто съкращения, а инвестиция в хората, които ще работят в следващото поколение автомобилна индустрия.
Ако това не се случи, Volkswagen няма да е изключение. Той ще бъде първият голям сигнал за много по-дълбока промяна.
Това не е протекционизъм. Това е стратегия за запазване на индустриалната база на Европа.
(от Фейсбук0