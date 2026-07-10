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Volkswagen няма бъдеще?

Така смятат 6 от 9-те членове на управителния и надзорния съвет на компанията според вътрешно проучване, цитирано наскоро от Eurointelligence.

Не че има проблеми. Че няма бъдеще.

Това не е проблем само на една компания. Това е сигнал за цялата европейска автомобилна индустрия. И за България.

14,3% от българския износ отива в Германия, а значителна част от него е свързана с автомобилната индустрия. Ако германските производители отслабнат, ударът ще се усети и тук.

Основната причина е китайският свръхкапацитет, който оказва силен натиск върху европейските производители. Това вече не е само проблем на Германия. Това е европейски и български проблем.

Имаме нужда от три неща.

1/ Координирани мита върху китайските автомобили в сътрудничество със САЩ, Япония, Индия и други държави, изправени пред същия натиск. Ако тежестта е споделена, натискът върху отделните икономики ще бъде по-малък, а ефектът – по-голям.

2/ Временно облекчаване на част от екологичните регулации с ясен срок, за да може индустрията да се преструктурира по-бързо.

3/ По-гъвкав пазар на труда, съчетан с мащабна преквалификация. Не просто съкращения, а инвестиция в хората, които ще работят в следващото поколение автомобилна индустрия.

Ако това не се случи, Volkswagen няма да е изключение. Той ще бъде първият голям сигнал за много по-дълбока промяна.

Това не е протекционизъм. Това е стратегия за запазване на индустриалната база на Европа.

(от Фейсбук0