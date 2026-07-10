ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Унгария ще получи финансиране от 10 млрд. евро от ...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/23202206 www.24chasa.bg

Защо закриха комисията по досиетата - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Ивайло Нинов

3588
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо" Ивайло Нинов. Всяка седмица очаквайте нова карикатура с хумористичния поглед към събитията, представен от Ивайло Нинов.

Останалите карикатури вижте тук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Анимация

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Иван Шишиев: В Киев видях само добри хора сред бомбите. На "Витошка" всеки иска да те изяде с поглед (Подкаст)