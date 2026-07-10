Проблемът няма да се реши сам

Аз ще основа своето изказване на четири факта.

Първият факт - бюджетът на Здравноосигурителната каса се увеличава с малко над осем процента - четиристотин и дванайсет милиона евро. Този факт е заслуга на работещите, на работодателите.

Тези, които оживяват икономиката, от която се събират здравноосигурителните вноски. Така че това е единият от двата положителни факта в целия бюджет.

Другите три факта, на които ще се спра, за съжаление, са отрицателни. Увеличението на болничната спрямо извънболничната помощ. Въпреки Здравната стратегия, въпреки Здравната карта на България, въпреки редица доклади, които показват, че извънболничната помощ е недооценена, недофинансирана много повече, отколкото е болничната, това отношение е пет към едно.

Повтарям - увеличението за болничната помощ спрямо увеличението за извънболничната помощ е пет към едно. Двеста и единайсет милиона евро спрямо четиридесет милиона евро.

Нека да напомним отново с числа. Продължителността на живота в България за 2025 г. по официални данни е седемдесет и пет цяло и девет години спрямо средната в Европейския съюз - осемдесет и едно цяло и седем години. С други думи - разлика от почти шест години. И тук въпросът не е само в броя на годините живот. Тук става дума също и за това каква част от нашия живот ние можем да преживеем здрави, работоспособни, в пълно човешко състояние, в което ние можем да помагаме на другите и да се грижим за себе си, а не другите да се грижат за нас. Първи сме и по смъртност, която може да се предотврати, но това предотвратяване става точно с конкретни мерки, които са описани в Здравната стратегия и които, за съжаление, в момента няма никакъв опит да бъдат приложени.

Третият факт - няма нито една мярка, която да е заложена в бюджета, с която да се спрат нарушенията и злоупотребите със средствата от здравноосигурителните вноски. Многократно е ставало дума и ние сме внасяли предложения за провеждане на търгове от частните болници. Това не е изискване на Европейския съюз, докато стигнем до сегашната ситуация от декември миналата година, в която България е представена пред Съда на Европейския съюз за това, че не спазва изискването за търгове в частни обекти, които са финансирани от публични средства.

Така че не само че имаме плащане на лекарства, които са двайсет и седем пъти повече в една болница спрямо друга болница, което е очевидна злоупотреба с публичен ресурс, но ако не се вземат спешни мерки, България ще започне да плаща и на Европейския съюз глоби заради това, че не изпълняваме тези регламенти.

Друга мярка, която предлагаме многократно - електронни съобщения, ако някъде има заплащане от Здравната каса на ваше име. Може да се направи и вие отново го отказвате. Защо? Най-вероятно защото веднага ще се види всъщност къде са големите злоупотреби.

Четвърти факт. Няма предложено нито едно решение по отношение на заплащането на лекарите, включително младите лекари, но не само те, медицинските сестри, акушерките и другите медицински специалисти. Проблемът няма да се реши сам.