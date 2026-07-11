Само в "24 часа" на 11 юли: С 10-секундни видеа ТикТок карат децата да четат книги с по 1000 страници

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Само в "24 часа" на 11 юли четете:

С 10-секундни видеа ТикТок карат децата да четат книги с по 1000 страници - съботен очерк

Имаш имот в Гърция – проверяват те за платени данъци, ако го даваш под наем

Сватбата ми ще е лудо рокпарти - интервю с Михаела

Маринова

Без сценарий, без клишета - виж как шестима прочути българи канят света да посети страната ни

Мръсните тайни на БГ историята: Как Ванче Михайлов напуска България в ковчег

Вижте първите страници на "24 часа" от 11 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.