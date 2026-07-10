Георги Иванов за Александър Александров: България загуби човек, посветил се на мечтата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"С дълбока тъга научих за кончината на моя приятел и колега – космонавта Александър Александров", написа първият българин, летял в Космоса - Георги Иванов, в профила си във Фейсбук. И продължи:

"България загуби човек, посветил живота си на науката, на авиацията и на мечтата за Космоса. За мен обаче той ще остане преди всичко добър приятел, достоен човек и истински професионалист, с когото имах честта да споделям спомени, срещи и каузи.

Изказвам най-искрените си съболезнования към неговото семейство, близки и приятели.

Поклон пред светлата му памет!"

Вторият български космонавт генерал-майор Александър Александров почина на 74 години. Тъжната вест съобщи премиерът Румен Радев.

Александров излита на 7 юни 1988 г. и прекарва в Космоса 9 денонощия и 20 часа, от които 7 дни на орбиталната станция „Мир" на борда на съветския космически кораб „Союз ТМ-5".