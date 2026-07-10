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След поредната днешна катастрофа с жертви, отново с ТИР, на магистрала Тракия, е крайно време да се постави на фокус слонът в стаята - тежките камиони по българските пътища.

Освен, че често са причина за тежки катастрофи, големите камиони повреждат пътищата и затрудняват движението, което предизвиква още катастрофи и разходи за ремонти. Заради тях толтаксите се държат ниски, дори с цената на глоби, които държавата плаща, а това привлича допълнителен транзитен трафик. В услуга на автомобилните превозвачи се задържа развитието на железопътния транспорт.

Срещу това стоят доста скромни икономически ползи, особено като се отчете и периодичната нужда да се подпомагат с пари на данъкоплатците.

Не става дума за това, дали е необходимо да има автомобилен транспорт или не, както някой, сигурен съм, ще започне да спори. Но отново предлагам следните действия:

- движение на камиони по магистралите само в дясната лента;

- безусловна забрана за изпреварване;

- ниво на толтаксите поне колкото в съседните страни. Изключение за доставките на храни до обекти в страната;

- забрана за движение в периоди с натоварен трафик;

- ускорено развитие на железопътната мрежа, с интермодални терминали и силни стимули за качване на транзитния трафик на ЖП вагони.

Иначе ще продължим да гледаме репортажи за спукани гуми и да се молим да не се окажем на траекторията на някой такъв герой.

От Фейсбук.