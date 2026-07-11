Започна ли обратното броене към мащабна война или пак тече политически кадрил?

Взаимните удари на Иран и САЩ заплашват крехкото примирие, а една грешка в изчисленията може да промени всичко

Иран поема рискован път, като напада корабоплаването в пролива Ормуз, но залага на това, че американският президент Доналд Тръмп не желае да се връща към мащабна война, която би довела до скок в цените на петрола и би засилила недоволството на американските избиратели от решенията му.

След войната, която САЩ и Израел започнаха на 28 февруари тази година, иранците осъзнаха, че най-силният им коз се крие в стратегическия пролив.

Алекс Фатанка, изследовател в Института за Близкия изток (Middle East Institute) в САЩ, смята, че Техеран „иска признание, че Иран фактически контролира пролива Ормуз... Този контрол замени обогатяването на уран до по-високи нива и се превърна в основния им коз за преговори".

Той пояснява: „По същество те смятат, че факторът време е в тяхна полза, тъй като могат да издържат по-дълго, и това е залогът, на който разчитат".

Притеснително е не само естеството на атаките, но и моментът, в който се случват, тъй като те идват в момент, когато държавите от Персийския залив полагат явни усилия да играят ролята на посредник между Техеран и администрацията на американския президент Доналд Тръмп, и тези посреднически усилия, които имаха за цел да намалят ескалацията и да отворят канали за диалог, днес изглеждат като че ли се сблъскват със стена от недоверие, а може би и с дълбоко разминаване в разбирането на всяка от страните за същността на настоящия етап.

От гледна точка на Техеран не изглежда, че връщането към предишното състояние в морските коридори, особено в протока Ормуз, е възможен вариант, тъй като Иран смята, че е успял да наложи нови уравнения на сдържане и се стреми да утвърди различно статукво, в което използва морския натиск като средство за непряко преговаряне. Вашингтон разглежда тези действия като пряка заплаха за свободата на корабоплаването и световната икономика, което го подтиква да заплашва с по-решителни ответни мерки.

Истинският проблем обаче, според изследователката по ирански въпроси Муна Рауф, се крие в позицията на държавите от Персийския залив в рамките на това уравнение: от една страна те се оказват пряко засегнати – било то чрез заплахи срещу петролните им танкери, било то срещу морската им сигурност, а от друга страна се опитват да запазят ролята си на балансиращ фактор, който да предпази региона от изпадане в мащабна конфронтация. Продължаването на атаките въпреки тези посреднически усилия повдига фундаментални въпроси като: Възможно ли е да се изгради доверие между Иран и страните от Персийския залив, чиито кораби и цели на тяхна територия биват обстрелвани, въпреки посредничеството им между Иран и Вашингтон за продължаване на примирието и прекратяване на огъня, с оглед подписването на меморандум за разбирателство?

Иранските послания изглеждат многопластови: от една страна, те подчертават способността си да оказват влияние върху световните енергийни артерии, а от друга се опитват да избегнат плъзгането към открита война; атаките срещу кораби в този контекст не са просто военна акция, а прецизно изчислено политическо средство, което позволява на Иран да засили натиска, без да преминава границите, които биха могли да предизвикат мащабен отговор.

Фарзин Недими, старши научен сътрудник в Института за политика на Близкия Изток във Вашингтон, твърди, че последната серия от атаки представлява „обмислени и премерени ходове и от двете страни, целящи да тестват границите и да защитят интересите си по време на крехките преговори, а не началото на мащабна война".

Недими добавя пред „Al-HURRA.NET" че Иран вижда в тези атаки „средство да наложи волята си в пролива Ормуз и да устои на американския натиск, както и да демонстрира сила, без да влиза в много по-голямо противостояние, което би нанесло още по-голяма вреда на икономиката и армията му".

Що се отнася до американската гледна точка, Надими счита, че целта на ударите е да се покаже, че Вашингтон „няма да позволи на Иран да се намесва в жизненоважните морски пътища и че ще защитава своите интереси и тези на своите партньори".

Няколко часа преди нанасянето на американските удари президентът Доналд Тръмп обяви, че споразумението за прекратяване на огъня с Техеран е „изтекло", но след това се върна и заяви, че Иран „се свърза с нас" и иска да сключи споразумение.

Възобновяването на враждебните действия разтърси петролните пазари и накара посредниците, сред които и Катар, да се задействат отново в опит да овладеят ескалацията.

В четвъртък премиерът на Катар, шейх Мохамед бин Абдул Рахман Ал Тани, проведе телефонен разговор с иранския външен министър Абас Иракчи, по време на който призова Иран и САЩ да се придържат към диалога и дипломацията.

Освен това пакистанското външно министерство обяви, че Исламабад е призовал САЩ и Иран да изпълнят ангажиментите си съгласно меморандума за разбирателство, в който Пакистан е посредничил.

Успоредно с това данни показаха, че движението на петролни танкери през пролива Ормуз е било почти спряно в четвъртък, на фона на ескалиращите рискове за морското корабоплаване в един от най-важните световни енергийни коридори.

Поради това и двете страни изглежда имат сериозни причини да овладеят ескалацията и да се върнат към преговорите, или поне да се задоволят с това, което се случи през последните два дни.

Недими казва, че избухването на по-широк конфликт „ще доведе до рязко повишение на цените на петрола и газа по целия свят, от което се страхуват САЩ, и може да донесе още по-голямо опустошение на Иран и да върне Израел на бойното поле, което е това, от което се страхува Техеран".

ٍСратегическа дилема

Вашингтон изглежда изправен пред стратегическа дилема: той разполага с военната способност за ескалация, но в същото време осъзнава, че всяка мащабна конфронтация в Персийския залив може да бъде скъпоструваща и с несигурен изход; освен това предишният опит в региона прави варианта за пряко военно вмешателство изпълнен с колебания, особено при липсата на ясна визия за края на конфликта, Резултатът е състояние на контролирано ескалиране, при което всяка от страните тества границите на другата, без да достига точката на ескалация, но това състояние по своята същност е нестабилно, тъй като всяка грешка в преценката може да го превърне в открито противопоставяне.

Изчисленията на Тръмп и иранската стратегия

Техеран може да счете, че вече няма много какво да губи в случай на конкретни удари, след война, отнела живота на върховния му лидер Али Хаменей. Тази стратегия обаче крие рискове, тъй като Тръмп вече е вземал неочаквани решения и е заплашвал да унищожи цялата иранска „цивилизация", което отново направи в петък, а освен това може да даде зелена светлина на своя израелски съюзник да предприеме нови атаки.

Професорът от Кувейтския университет Хамад ал-Тханиан коментира : „За Техеран Кувейт и Бахрейн представляват точки за натиск в Персийския залив". Той посочи, че това позволява на иранците „да демонстрират силата си, да наложат висока цена и да тестват степента на решимост на САЩ и държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив".

От своя страна специалистът от изследователската организация „Международна кризисна група" (ICG) Али Ауаз изрази съмнения относно вероятността от връщане към пълномащабна война между Техеран и Вашингтон, като смята, че Тръмп счита, че подобно ескалиране ще доведе до огромни военни и икономически разходи. Той заяви: „Смятам, че заплахите на Доналд Тръмп са преувеличени, както обикновено".

Вааз счита, че Иран разглежда контрола над пролива като „най-голямото си постижение в тази война": „Те проляха кръв за това и не са готови да се откажат от него".

Тази интерпретация отразява оценката на Техеран за пролива като средство за политическо и икономическо възпиране, но в същото време увеличава вероятността от изпадане в по-широка конфронтация, ако се променят плановете на Белия дом или на регионалните му съюзници.

Контрол над пролива

На фона на тези бързи събития военен говорител в Тел Авив обяви, че израелската армия е в пълна готовност да се включи във войната на страната на американската армия срещу Иран, веднага щом получи заповеди от правителството.

Новинарският сайт Walla разкри, че тази подготовка е в ход още от първия ден на примирието, тъй като Израел не се е доверил на иранските обещания и ги е считал за обикновени маневри.

Сайтът потвърди, че „иранското ръководство, което действа в опиянение от въображаема победа, не прави отговорните преценки, които се изискват от всяко правителство преди влизане във война. То се държи арогантно, сякаш вече е спечелило войната, и се опитва да изнудва Съединените щати". Той добавя, че Израел е очаквал търпението на американския президент Доналд Тръмп спрямо Техеран да се изчерпи.

Сайтът разкрива също, че израелската армия е поддържала тесни връзки с американското Централно командване „СЕНТКОМ", за да обсъди голямата вероятност от възобновяване на войната, да проучи опита от предишните две войни през юни 2025 г. и февруари 2026 г. и да се възползва от тях за подобряване на ефективността и изготвяне на нова база от цели за третата война, която Израел счита за неизбежна. Последната координационна среща между двете командвания се състоя в края на миналата седмица, в подготовка за сценарий на подновяване на сблъсъците.

Анализи, публикувани от западни изследователски центрове, сочат, че американската администрация разглежда военната сила като инструмент за принуждаване на Иран да се върне на масата за преговори при нови условия, а не като средство за сваляне на иранския режим или за водене на тотална война.

Тази оценка се основава на убеждението, че американското военно превъзходство дава на Вашингтон способността да нанесе значителни щети на иранската военна инфраструктура, да отслаби ракетните ѝ способности и военните ѝ съоръжения, което ще повиши цената на продължаването на конфронтацията за иранското ръководство и в крайна сметка ще го принуди да преговаря.

Фондацията „Оксфорд Икономикс" пояснява, че американският президент Доналд Тръмп прилага в иранската криза същия подход, който е следвал и в други случаи, и който се основава на стратегията „на ръба на пропастта" – т.е. повишаване на натиска до максимална степен, преди да се отвори вратата за споразумение.

От тази гледна точка бяха нанесени интензивните американски удари, насочени срещу десетки ирански военни обекти, като посланието беше, че САЩ са готови да използват сила, ако Техеран откаже да промени поведението си, но в същото време оставят вратата отворена за връщане към политическия път.

Според военни експерти обаче този залог се сблъсква с естеството на иранското стратегическо мислене. Според анализ на Института за изследване на войната, изготвен в сътрудничество с проекта „Критични заплахи", иранското ръководство разглежда контрола над Ормузкия проток като част от националната си сигурност и основен инструмент за укрепване на регионалното си влияние, което го прави готово да поеме високи военни разходи, за да не прави отстъпки по този въпрос.

Ето защо въздушните удари, колкото и силни да са те, може да не са достатъчни, за да принудят Техеран да промени плановете си, ако сметне, че отстъпката ще отслаби стратегическото му положение в Персийския залив.

Докладът предупреждава, че американското предположение, че Иран автоматично ще отстъпи пред военното превъзходство, може да не е точно, тъй като Техеран разполага с различни варианти за отговор, сред които водене на продължителна изтощителна война с помощта на безпилотни летателни апарати и балистични ракети, нанасяне на удари по американските бази в Персийския залив или заплашване на корабоплаването в пролива Ормуз.

В такъв случай Вашингтон може да се окаже принуден да разшири военните си операции, за да защити своите сили и енергийните си снабдителни линии, което би отворило вратата към регионален конфликт, който трудно би могъл да бъде овладян.

Освен това вариантът за употреба на сила се сблъсква с политически ограничения в самите Съединени щати. Президентът Тръмп, въпреки че възприема твърда реторика спрямо Иран, осъзнава, че ангажирането в продължителна война или изпращането на сухопътни сили на иранска територия противоречи на предизборните му обещания да не води „вечни войни", освен това има и икономическите и човешките разходи, които САЩ биха понесли, ако конфликтът прерасне в отворен конфликт.