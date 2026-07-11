Богатството на Тръмп: мами ли президентът избирателите си?

Доналд Тръмп е генерирал приходи от 2,2 милиарда долара по време на първата година от втория си мандат. През 2024, годината преди да встъпи в длъжност, приходите му са само 620 милиона долара, по информация на "Ню Йорк Таймс". А според Би Би Си никой президент в историята на Съединените щати не е увеличавал личното си богатство толкова драстично, докато е на поста си. Как коментирате това?

Лаура фон Даниелс: Необичайният аспект тук е, че поне от ерата на Ричард Никсън и скандала по време на неговия мандат е имало традиция президентите на САЩ или да се дистанцират категорично от подобни дейности, или да прехвърлят собствените си инвестиционни фондове на други лица. Те обаче са го правили доброволно. А Тръмп отказа, като се оправда с претърпените от това финансови загуби през първия му мандат, пише "Дойче веле".

Начело в списъка са криптосделките, с които Тръмп е спечелил над един милиард долара през 2025 година. Самият той и неговото правителство отговарят за регулирането им. Не съществува ли тук явен конфликт на интереси?

Лаура фон Даниелс: От гледна точка на етиката би могло да се каже, че президент, който управлява Съединените щати в период, в който за първи път изобщо се регулират криптовалутите и стейбълкойните, и който заедно с правителството си е оказал значително влияние върху този процес чрез закона "Genius Act", влиза в конфликт на интереси. Другият важен аспект е, че той е спрял въвеждането на дигитална валута на Централната банка – в полза на частния вид валута стейбълкойн.

Освен това той не само обяви така наречената "криптореволюция", но и създаде национален резерв. Според предишните етични стандарти не би трябвало действащ президент да развива дейност именно в тази сфера. Той именно е допринесъл значително за успеха на криптовалутите и компаниите в този сектор – например и на собствената си компания, в която имат дялово участие и синовете му, и синовете на специалния му пратеник Стив Уиткоф.

Печалбите на World Liberty Financial се обясняват и с факта, че регулацията в тази област е благоприятна за това дружество. Доказването на това обаче е задача на съдебната система и прокуратурата, което е много сложен и продължителен процес. Както и много други области, Тръмп просто изпитва юридическите граници и вероятно дори ги преминава.

Но докато президентът е спечелил 635 милиона долара само от продажбата на своите мемемонети $TRUMP, две трети от купувачите са претърпели загуби, по данни на "Уолстрийт Джърнъл". Дали Тръмп е измамил американските избиратели?

Лаура фон Даниелс: Първо трябва да се има предвид, че още от самото начало беше ясно, че криптовалутата на Тръмп е силно спекулативна, в нея инвестицията не е подкрепена с реална стойност – за разлика например от стейбълкойните. Но е напълно ясно: очевидно е, че в миналото Тръмп като бизнесмен неведнъж е използвал елементи на измама – и въпреки това е станал два пъти президент на САЩ.

Ако попитате който и да било нюйоркчанин дали Тръмп е използвал измама, когато ремонтира уж за своя сметка ледената пързалка за хокей в Сентрал Парк и уж я подари на града, със сигурност ще получите ясен отговор (бел.ред. ремонтът е платен от самата община, а Тръмп е ръководил проекта на своята фирма). Може да се каже, че това е част от политическото му представление – да заблуждава отново и отново избирателите и представители на бизнеса. Ако неговите привърженици купуват мемекойните му, те действат на собствена отговорност. И тук отново възниква етичният въпрос дали президентът на САЩ трябва да насърчава такива сделки.

Тръмп е обвиняван, че злоупотребява с поста си с цел лично обогатяване. Какво мислите по този въпрос?

Лаура фон Даниелс: Това е въпрос, който трябва да бъде изяснен – въз основа на доказателства. В такъв случай би ставало дума за престъпление, което може да бъде преследвано по съдебен път. Нямам информация дали Тръмп е използвал поста си, за да предостави предварително на фирмите на собственото си семейство или на бизнес партньорите си информация, която е от значение за определени инвестиционни решения или очаквани печалби. Това е трудоемка задача на правосъдието – да разкрие истината.

Очаквате ли такива разследвания?

Лаура фон Даниелс: Смятам, че ще има разследване и редица юристи и разследващи органи ще търсят доказателства. В същото време знаем от първия му мандат, че онези, които са се опитали по законен път да предприемат действия срещу Тръмп или неговите компании заради предполагаема търговия с вътрешна информация или нарушения на законите, са били подложени на огромен натиск. Това, разбира се, затруднява работата на американската съдебна система.

Тръмп реагира изключително агресивно на всякакъв вид разследвания и често ги нарича "лов на вещици". Това трябва да очакваме и сега. Към това се добавя и фактът, че Върховният съд постанови решение, което дава на американския президент голяма свобода на действие и му осигурява до голяма степен имунитет за всичко, което върши в качеството си на държавен служител.