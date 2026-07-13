По-скъпо жилище си струва, ако разходът за отопление и охлаждане е по-нисък

Една от съществените причини за все по-скъпите новопостроени имоти напоследък е, че те отговарят на най-съвременните изисквания за енергийна ефективност. Новите дограми, изолационните материали и съвременните източници за енергия правят новото строителство винаги да е по-скъпо от старото за жилища с едни и същи размери и в един и същ квартал.

Но въпреки това именно те се купуват най-често и обяснението не е само, че хората предпочитат новото. Съвременните средства за отопление и охлаждане правят така, че енергийните разходи в такива домове често са в пъти по-малки, отколкото в панелен апартамент.

Затова след 4 години, когато предстои поредното вдигане на стандарта за енергийна ефективност, на пазара ще се появяват само сгради с нулеви емисии, т.е. такива, в които енергията е от възобновяеми източници. И тъй като в електрическата мрежа трудно може да се гарантира, че токът идва само от чисти източници, новите жилищни кооперации ще трябва задължително да сложат термопомпи или соларни панели.

С други думи, първоначалният разход ще е доста по-голям, защото това са скъпи инвестиции. Но пък енергийните разходи ще са нищожни. А това в съвременния несигурен свят е повече от важно, както се убедихме през февруари, когато се разгоря близкоизточният конфликт.

А ако имаме достатъчно търпение, може да дочакаме още по-висок стандарт - по света вече има сгради с нулево енергийно потребление. В които, казват, е достатъчен пламъкът на свещ, за да се загрее едно помещение през зимата.

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