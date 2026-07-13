Само в "24 часа" на 13 юли - Уж всичко скъпо, но харчим все повече за развлечения

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Само в "24 часа" на 13 юли четете:

17 тома е делото срещу банкова служителка, източила 1 млн. лв. за виртуален любим с масивен ланец

Уж всичко скъпо, но харчим все повече за развлечения

След 4 години новите сгради – със солар на покрива или с термопомпа

Изпуснато "звездно кълбо" за сватба - така тръгват страшните взривове до Гара Елин Пелин с 4 жертви

Дъждовете удариха качеството на част от пшеницата, но няма риск за хляба

Златото се връща в сейфовете на централните банки

Вижте първите страници на "24 часа" от 13 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.