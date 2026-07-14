Ще успее ли превратът на Зейди срещу иранското господство в Ирак? Тръмп го чака на килимчето

„Битката на зората", стартирана от иракския министър-председател Али ал-Зейди с цел да се сложи край на корупцията и разхищението и присвояването на държавни средства, навлезе в деликатен етап, който може да я приключи набързо. След първия удар, при който бяха арестувани около 47 лица – депутати, генерални директори, министри и заместник-министри, и бяха конфискувани десетки милиони долари, милиарди иракски динари, както и големи количества златни кюлчета, бижута и скъпи часовници, започна да се появява съмнение дали тази кампания ще може да продължи с първоначалния си устрем.

Едновременното отстраняване на влиятелни фигури от властта засегна ключови области като Съвета по националната сигурност, Централната банка, Агенцията по националната сигурност и Инвестиционната агенция. Това не е просто административна промяна или маневра за успокояване на общественото недоволство, а „цезарово сечение", целящо да изтръгне държавата от лапите на квотната система и да възстанови „суверенния ѝ компас" в бурното море на регионалните конфликти.

Битката на икономическия фронт изглежда още по-ожесточена и сложна. Отстраняването на управителя на Централната банка Али Алак и назначаването на Назар Насир Ал-Амери, съвпадащо с уволнението на председателя на Инвестиционната агенция Хайдер Макия, отразява дълбокото осъзнаване от страна на правителството, че „парите и инвестициите" са се превърнали в инструменти за заплаха срещу иракската национална сигурност и за обвързването ѝ с външни интереси.

В продължение на дълги години твърдата валута в Ирак беше изчерпвана чрез „сиви канали" за контрабанда на долари и изпиране на пари с цел финансиране на регионални конфликти чрез посредници или заобикаляне на международните санкции, което превърна цялата иракска икономика в заложник на финансовата гилотина и американската хазна.

Назначаването на Низар Насир ал-Амери, с неговия солиден професионален опит в борбата с изпирането на пари и реорганизирането на инвестиционния сектор, е равносилно на обявяване на „война за икономическа независимост".

В същия контекст на интеграция се вписва и смяната на ръководството на Агенцията за национална сигурност, като поста се възлага на Басем Мохамед ал-Бадри. Пробивите в сигурността, опитите за атентати и дейностите на организираната престъпност, на които станаха свидетели Багдад и някои провинции през последните месеци, бяха като червени сигнали, че „вътрешната сигурност" е отслабнала в резултат на припокриване на правомощия и второстепенни лоялности, които преминават границите.

Връзката тук е съществена и органична. Ако Зейди иска да успее в Ирак и да го превърне в приемлив и надежден регионален посредник (както се видя от предишния му опит за сближаване на гледните точки и посредничество между Рияд и Техеран), първо и преди всичко той трябва да разполага със солиден вътрешен фронт и професионална разузнавателна служба, принадлежаща изключително на „държавата". Днес службата е изправена пред историческа отговорност да изкорени навиците за пълнене на „черната каса" на партиите и милициите и да ограничи оръжията и разузнавателните решения в ръцете на министър-председателя, тоест на главнокомандващия на въоръжените сили.

Дългоочакваната битка

Ирак започва дългоочакваната битка срещу финансовите мрежи, свързани с политическата корупция, която се разпространява в страната от 2003 г. до днес. Това, което се случи в „Зелената зона" и на други места, не е просто преходен съдебен епизод, а политическо земетресение, осъществено с помощта на танкове, което удари в сърцето на режима, сформиран след свалянето на режима на Саддам Хюсеин, и декларира, че отчетността започва да чука на врати, които дълго време са оставали затворени. В сърцевината на този „преврат" не липсва конфликтът с Иран – събитие, което засяга един от стълбовете на прочутия му коридор от Техеран до Бейрут.

На пръв поглед това е кампания от арести по дела за скрити финансови схеми. В същността си това е тест за авторитета на държавата и степента на нейната способност да премине от реториката на реформите към конкретни действия. Когато тежките държавни механизми се използват срещу политически и парламентарни фигури от различни нива, посланието надхвърля правния аспект и отива по-далеч, за да заяви, че от днес нататък няма имунитет, макар и това да е частично и ограничено в началото.

Отслабването на влиянието на Иран в Ирак

Времето, в което се провежда кампанията, повдига повече въпроси, отколкото дава отговори. Багдад не действа в момент, обусловен изцяло от вътрешни фактори, а на фона на регионално прегрупиране, подновен американски натиск и явен спад в способността на някои сили да защитят старите си мрежи. Това изглеждаше като страничен ефект от отслабването на силата на Иран като цяло и на влиянието му в Ирак в частност. Изглеждаше също така, че иракското правителство се възползва от рядка политическа възможност, преди тя да бъде затворена от същите тези баланси, които блокираха всички предишни опити за реформи.

Кампанията, въпреки смелостта си, не достигна идеалния си край и може би никога няма да го достигне. Досега изглежда, че тя е засегнала средния кръг на финансовата система, а не нейния действителен връх. Именно това й придава двоен смисъл. От една страна, това е безпрецедентна смела стъпка, а от друга – ранен тест за степента на готовност на властта да се изправи срещу „китовете", а не само срещу „малките рибки". Ако кампанията спре дотук, тя ще се превърне във временно послание, което поставя премерени граници, вместо да бъде началото на истински разрив със системата на безнаказаността.

Забележително е също, че мишените принадлежат към повече от една политическа партия. И това не е формална подробност. Финансовите мрежи вече не са страничен въпрос, свързан с конкретна политическа сила, а с поведения, които надхвърлят партийните принадлежности, създадени под егидата на системата на квотите и процъфтяващи благодарение на нея от падането на режима на бившия президент Саддам Хюсеин през 2003 г. Дори премиерът Али ал-Зейди, в своето „аргументативно" изявление и заплахата си, че „главите са узрели" и обещанието си да предприеме решителни мерки срещу финансовите мрежи, не може да си позволи лукса да урежда политически сметки, особено след като обещава да не се кандидатира за втори мандат и да не създава политическа партия, докато САЩ и световните столици наблюдават с интерес преврат „отгоре", осъществен от Багдад срещу самата нея.

Горчивият опит от миналото и американската намеса

Скептиците имат право да се съмняват. Иракчаните вече са преживели много кампании, които започват с голям шум и завършват в сянка. А онези, които са объркани, имат право да се питат: пред началото на отчетността ли сме, или пред изчислена политическа постановка? Това съмнение е оправдано, защото иракският опит е научил хората, че финансовите мрежи не се подхранват само от публичните средства, а и от самите механизми за защита, както и от сговора между политическото влияние и защитата, осигурявана от службите за сигурност и съдебната система.

Ал-Зайди във Вашингтон

Наблюдателите откриха логика в избора на момента за операция „Зората", свързана с посещението на новия министър-председател Ал-Зайди във Вашингтон за среща с американския президент Доналд Тръмп. Последният вече беше похвалил новия министър-председател на Ирак, след като преди това лично и публично отхвърли кандидатурата на Нури ал-Малики за поста. Американския президентски пратеник Том Барак посети Багдад и даде указания на министър-председателя кои въпроси трябва да разреши, преди да пристигне във Вашингтон. Генерал Дейвид Петерсън, бивш шеф на американското централно разузнаване, пък постави задачата за прекратяване на присъствието на иранските милиции и за преструктуриране и организация на въоръжените сили, службите за сигурност и разузнаване, както и полицията в периода до края на септември тази година.

Вярно е, че вътрешните мотиви за „прочистване" на системата, чиято корупция се задълбочава, станаха наложителни, но външният натиск и подкрепата с опит и информация бяха решаващи за вземането на решението.

Зейди разчита да убеди Вашингтон, че Багдад може да бъде надежден партньор по чувствителни въпроси и че е готов да отиде по-далеч от предшествениците си в ограничаването на оръжията в ръцете на държавата – нещо, което има оглушително въздействие в Ливан. Посланието е насочено и към вътрешността на Ирак (както и към Ливан), че времената са се променили и че балансът на силите вече не е същият.

Сблъсък за облика на държавата

Този подход крие опасен парадокс. Ако Багдад действа, подтикнат от вътрешна нужда да възстанови държавата и с външна подкрепа от Вашингтон, то в същото време той започва конфронтация с дълбоко вкоренени мрежи, простиращи се както вътре в институциите, така и извън тях. Най-вероятно тези мрежи няма да мълчат. Те ще отвърнат чрез медиите, парламента и улицата, а може би и чрез по-опасни средства. И колкото повече се разширява кампанията и се повишава нивото на нейните цели, толкова по-голяма става вероятността тя да се превърне от битка срещу финансовите мрежи в сблъсък за самата държава.

Но това, което се случи в Ирак, не е чисто местен въпрос, който ще остане в рамките на границите. Страната е възел на финансиране и влияние в по-широка система, свързана с Иран и неговите проксита. И ако правителството в Багдад успее да прекъсне някои канали на финансовите мрежи и контрабандата, то не само ще нанесе удар върху отделни обвиняеми лица, но и ще засегне източници на финансова и политическа сила, натрупани през годините. Тук кампанията, колкото и да се твърди, че е местна, изглежда като част от по-голям проект за преразпределение на влиянието в Близкия Изток. И в този смисъл Бейрут не изглежда далеч от тази картина.

Извънредно положение

В Ирак е трудно да се очаква, че правителството ще прибегне до обявяване на извънредно положение, тъй като е нелогично да се изисква това от него, при положение, че политическите сили, които са го сформирали, няма да му позволят да се наложи над държавната власт или да монополизира вземането на решения. Липсата на държава е раят, в който живеят политическите мафии. Въпреки това, структурният преврат срещу сделките на управляващата система и възстановяването на авторитета на държавата могат да бъдат подпомогнати от международната и регионалната обстановка, която се стреми към преобразуване на картата на Близкия изток, но това изисква някой, който притежава правото на вземане на решения и знае как да се възползва от промените, наложени от тази обстановка.

Правителството, съдебната власт и Комисията за прозрачност активираха споразумението за сътрудничество с Международната организация „Интерпол" с цел издирване и връщане на избягалите и укриващите се обвиняеми, срещу които са издадени съдебни заповеди за арест, като Зейди подчерта, че ще продължи преследването на корумпираните политици и техните мрежи с цел възстановяване на правата на гражданите, тъй като това е изискване на народа.

Съществува обаче опасение, че министър-председателят може да се поддаде на натиска, който някои политически сили и влиятелни партии биха могли да упражнят, за да приключат този въпрос и да се задоволят само с предприетата стъпка. Тези сили действат, водени от страха, че процесът може да излезе извън реформаторския си характер и да се превърне в политическа битка, насочена срещу влиятелните сили, които доминират на иракската сцена от повече от две десетилетия.

Ирак между Вашингтон и Техеран

Тези събития не могат да се разглеждат отделно от по-широкия регионален контекст, в който американските и иранските интереси в Ирак се пресичат пряко. От своя страна Вашингтон настоява за укрепване на държавната власт, утвърждаване на курса към контрол над оръжията и преосмисляне на отношенията в областта на сигурността с Багдад, докато Техеран се стреми да запази мрежата си наа влияние в Ирак, като го разглежда като една от най-важните арени за регионалния баланс.

Очаква се тази ситуация да доведе до постепенно засилване на позициите на по-радикалните фракции, подкрепяни политически от Иран, срещу всеки ход, който се възприема като продължение на американския натиск. По този начин вътрешните проблеми се превръщат в част от по-голям регионален конфликт за влияние, което прави задачата на правителството още по-сложна при поддържането на баланса между вътрешната и външната политика.

По този начин се очаква фракциите, които отхвърлят механизмите за ограничаване на оръжията, да засилят позицията си, подкрепени от Иран, който се стреми да провали американския план за изтласкване му от иракската сцена.

Не е възможно да се разгледат значителните структурни промени, които иракският министър-председател Али ал-Зейди извърши в държавната структура и центровете на суверенната власт, извън контекста на „регионалното равновесие", което се формира в Близкия изток, нито извън контекста на борбата за „разрушаване на паралелната държава" в Страната на Междуречието. Ирак, който винаги се е укривал в окопа на „пасивното понасяне" на кризите и последиците от международните конфликти, днес изглежда, че напуска тази сива зона, за да навлезе с централизирано решение във фаза на „превантивно стратегическо приспособяване".