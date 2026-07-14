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Само в "24 часа" на 14 юли: Нова формула за данъчните оценки вдига налога за имота с до 30%

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В броя на вестник "24 часа" четете:

Работна група във финансовото министерство обмисля промяна на методиката за определяне на данъчните оценки на имотите. Какви са последиците?

Двойно повече пенсионери са порязани от тавана на пенсиите

Самуил от Класическата гимназия, който отиде с кон на изпращането си, ще учи в Сорбоната

Вместо Wi-Fi скоро ще има нов стандарт – Li-Fi

и още 5 страници в специалното ни приложение "Смарт"

Вижте първите страници на "24 часа" от 14 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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