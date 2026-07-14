Тодор Тодоров: Случаят “Петрохан” за мен е приключил - Калушев ги е вкарвал в транс с билка от Мексико

Шофьорите с катастрофи, както и педофилите трябва да се водят на задължителна психотерапия - това ще спаси много хора, твърди криминалният психофизиолог

Не мисля, че Деян, който замина за Мексико, е съпричастен към убийството

Трябва ни регистър на педофилите, защото това не е болест, а сексуално разстройство

Групата от "Петрохан" е била секта, у нас има над 600 регистрирани, но ДАНС не ги следи

Ако бяха истински будисти, щяха да пуснат кучетата

Защо когато кандидатстваш в съдебната система за магистрат, да нямаш психологично изследване?

- Г-н Тодоров, дойде ли краят на разследването по случая “Петрохан”? Вие сте един от хората, които знае доста по темата.

- Със сигурност не съм единственият, който знае по темата, но съм единственият, който реши да каже фактите каквито са, независимо от риска много хора да не харесат думите ми, но все пак трябва да говорим за обективната истина. Искам тук да кажа и че имам колеги от полицията, които много активно продължават да работят по този случай. Не е приключило разследването, очакват се последни детайли, които са по-сложни. За мен обаче случаят е приключен.

- И той е приключил с убийства или самоубийства?

- Всичките пет жертви там са жертви на един човек. И от тази гледна точка го гледам като едно самоубийство и пет убийства. Независимо кой и как натиска спусъка.

- Роднините на жертвите обаче продължават да твърдят, че някой е убил всичките.

- Е, те какво да кажат всъщност? В друг вариант все едно да кажат, че не са се справили като родители. Трудно е човек да признае това. Сега говоря като родител, не като експерт - коя е силата, която ще накара човек да не прати детето си на училище, а да се просвещава духовно при някакъв гуру? Колкото и да си отдаден ти самият на духовното, подрастващите в днешно време трябва да си минат етапи на развитие като всички развиващи се хора. Това да откъснеш детето си и да го вкараш в една малка капсула от няколко човека, социална капсула, някаква микросреда, да го кажа по-меко, е неправилно за бъдещата психика на това дете.

- Мислите ли, че Деян, човекът, който замина за Мексико, е убиецът на всички?

- Не, не смятам, че е той. Той няма съпричастност и това е констатирано документално.

- Но намира телата им?

- Така е, но няма общо с жертвите.

- Тогава защо са го пуснали да излезе извън страната, не си ли обяснявате това?

- Защото няма причина да бъде задържан, той не бяга от страх, не се крие. Друг е въпросът, че ако аз се занимавах с разследването, нямаше да пусна свидетеля Деян да си тръгне от страната, а да остане, за да има доизясняване на различни въпроси, тъй като хората започнаха много да си фантазират по случая и да измислят теории на конспирациите. А всъщност няма такива - истината е, че един човек е виновен за смъртта на всички по ритуален начин - техния лама Ивайло Калушев.

- Добре, толкова ли са наивни тези хора, за да искат смъртта си и да я чакат с нетърпение?

- Ако ви прави впечатление във видеата, които бяха публикувани, има едно напрежение, казват си: “Свърши се” с усмивка. Тези хора са докарани до състояние, в което да се надсмеят над света, над земното, очаквайки да отидат на по-добро място.

- Колко добър манипулатор трябва да е този Калушев, че да му повярват всички?

- Много добър манипулатор е той. Смъртта за него е най-висше чувство. Освен това през последната година преди случката, той е направил 3000 часа престой под земята, това е била основната му работа. Това е много време и той не е контактувал с други хора освен с жертвите. Никой не знае как се е развила цялата ситуация в главата на Ивайло Калушев. Той дори ако е говорил с близки, например с майка си, тя едва ли би усетила някакви проблеми в неговото поведение. А и, честно казано, родителите често не виждат негативни неща, които се случват с децата им.

- Според вас Ивайло Калушев следвал ли е някой гуру и писанията му?

- Той е типаж, който не позволява да има нещо над него. Книгите, които е чел, са езотерични и такива с духовни практики. Ползвал ги е не за духовно израстване, а за манипулация. Според мен Калушев има две лица - едното е на спасител, когато спасяваше хора в пещерите, спасявал е и горите с добрата дейност, която е вършил заедно с другите, но това му е помагало да “покрие” цялата тиня, която е била в душата му.

- Ако Калушев беше срещу вас, какво щяхте да го питате - пред полиграф и лично?

- Пред полиграф щях да го питам дали е имал сексуални контакти с младите хора там. И ако си признае, че е имал педофилски прояви, след това щях да работя с него, за да изкара цялата гнусотия, която е сътворил. В личен план бих го питал дали по време на сеансите, които прави, използва силни халюциногени, за да вкара всички тези хора и техните близки може би в транс и по този начин да ги накара да изпълняват всичко, което той самият иска. Най-вероятно използва една билка, която се пуши в Мексико.

- Като в романа за Дон Хуан на Карлос Кастанеда?

- Да. Когато я използваш, едно от въздействията ѝ е, че води до пълен разпад на личността. Много часове ти не можеш да командваш тялото си. И работата на шамана при племената например е отново да събере всички тези “частички” на хората и те отново да “влязат в кожата си”. Я си представете, че в лицето на шамана Калушев има едно нездраво в психиката си същество? Точно такъв е бил той. И дали не се е изкушил да си създаде групичка от хора, които биха го последвали безпрекословно навсякъде? Би го направил. Така е усещал властта Калушев.

- Така ли се обяснява въодушевлението, в което изпадат тези хора на видеата, които виждаме?

- Да. Няма манипулация на кадри, така че да влязат в заблуждение разследващите. Друг е въпросът, че тогавашният главен прокурор малко на парче ги даде като информация нещата и остави хората да фантазират и да си мислят всевъзможни неща. И родителите “помогнаха” да се създават различни версии от истинската с думите си.

- Как си обяснявате, че във фондацията, която направи майката на Николай Златков - Ралица Асенова - “Истина за Петрохан и Околчица”, влизат съмишленици на майките на убитите? Сега се събират и средства за външно разследване.

- Никак не си обяснявам нещата. Тя трябва да стопанисва базата и предполагам, че има нужда от някакви съмишленици за нещо. Каква точно е идеята, трябва да се пита самата Ралица.

- А вие имате предложение към новата власт да се направи регистър на педофилите. Това ще е в голяма помощ и на полицията, нали така?

- Да, така е, и не само на полицията. То не е толкова просто, свързано е със законови промени, които след като има осъдени хора за педофилия, да нямат право да работят нищо, свързано с деца. Да нямат право да осъществяват дейност дори по линия на неправителствени организации, свързани с подрастващи. И например - решаваш да си купиш жилище в квартал в София, поглеждаш в регистъра дали има регистрирани педофили и избираш дали да останеш там, или не. Хората, занимаващи се с имоти, сигурно ще се възпротивят, но това може да реши много бъдещи криминални прояви и проблеми. Трябва да има сериозни рестрикции към тези хора, защото педофилията не е болест, тя не се лекува. Това е сексуално разстройство, което може да бъде контролирано. И кастрацията всъщност не променя нищо, педофилът може да не може да осъществи полов акт, но може да направи други неща с деца.

- Навсякъде по света подобни хора ходят на когнитивно-поведенческа терапия и по този начин се следи психичното им състояние.

- Така е, да. Да я има тази задължителна терапия и за провинилите се на пътя. Ако не си минал подобен тип терапия, да не ти се връща свидетелството за управление на МПС, докато не покажеш качествена промяна. В тази връзка трябва да се приеме и закон за психолозите и терапевтите, който чакаме от 30 години. Тогава тази част с терапиите може да мине по здравна каса. И не, няма да натовари бюджета, тъй като ще останат само можещите психолози, които действително ще се отсеят, а не така наречените “коучове”, които никнат навсякъде и не помагат на хората с истинските проблеми. Тези психолози например ще плащат данъците си и така няма да се натоварва държавата с разход за тях.

- Това, което е направил Ивайло Калушев с хората в хижата, секта ли е?

- Секта е, разбира се. Реално погледнато тези хора са скъсали с будизма много отдавна. В България има около 600 регистрирани във вероизповеданията секти.

- Всички тях наблюдава ли ги ДАНС?

- Ако го правеше, нямаше да се стигне дотук с този случай. И нямаше Калушев да е виновен за смъртта на всички.

- А как си обяснявате запалването на кучетата?

- Ето тук и аз не си го обяснявам. Според будизма е неприемливо да причиняваш вреда или да убиваш животно. Ако бяха истински будисти, щяха да пуснат кучетата, а не да ги изгарят вътре, защото това е най-тежката смърт. За да избереш такава смърт, трябва да си в много тежко психическо състояние.

- И пак да се върна на Деян - човека, който ги намира. Ако те са се самоубили и са драснали клечката, той защо ги е изнесъл навън, можели са да изгорят вътре?

- Като част от грижата към тях той ги изнася навън и ги нарежда един до друг. Просто ги е дръпнал по-далеч от горящата хижа, едва ли има определено подреждане на труповете.

- Има ли политика в дейността на групата около Калушев, докъде това се вписва в случващото се?

- Групата е имала общественополезна дейност. Калушев определено има акъл в главата. Това му е отваряло врати за доста сериозни финансирания за “светлата” част от дейността си. Те наистина са помагали да няма горски пожари, да се наблюдава дали има трафик на хора и т.н. Затова имаше опит да се използва този случай като част от предстояща политическа кампания. Но няма нищо политическо тук.

- А защо се пише, че ДАНС първи идват след трагедията на мястото?

- И откъде се знае това, като не е така? Прекалено много хора разсъждаваха. Ще кажа нещо интересно. Първият човек, който пише в социалните мрежи, че там около хижата има канали, че има заровени съкровища и древноримски златни монети, се лекува в една психиатрия. Проблемът е, че има в ръцете си смартфон и пише. И безкритичното мислене на хората развихри фантазия във всевъзможни версии.

- Вие сте работили с доста режисьори и актьори, ако се направи филм по действителен случай по сюжета “Петрохан”, кой може да изиграе образа на Ивайло Калушев?

- Един много любим мой актьор, изключително талантлив - Стефан Денолюбов. Познавам го лично и мисля, че за него ще е предизвикателство, но ще се справи. Филип Аврамов също може да го изиграе блестящо.

- Темата “Петрохан” разтревожи много хора, а вас като психолог какво ви тревожи?

- Тревожи ме това, че нараства броят на хората с педофилски прояви. Тревожи ме и като гледам някои нови кадрови назначения, които всъщност са стари, и ми се губи идеята за промяна в някои структури, която се надяваме да се случи. Иначе бих се радвал, ако има съкращение реално в държавния апарат и хора да започнат работа в частния бизнес, за да видят колко трудно се работи при нас. Тревожи ме и това, че в днешно време под думата “мъж”, се разбира да си прост и арогантен, а не това, което се очаква да си като такъв пол.

- Вие участвате и в други дела, като последното такова е за смъртта на 33-годишната Евгения Владимирова, станало известно като случая “Жената в куфара”. То стигна ли до своя край?

- Нищо ново няма, чакаме последната инстанция скоро и мисля да организирам протест пред Съдебната палата, защото намалиха присъдата на виновните необосновано много.

- Какво трябва да се промени според вас - системата ли?

- Тя системата сама по себе си представлява просто една нормативна уредба и едни стаи. Те хората са важни. Ето сега, в контекста на Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България, се въвежда понятието “тестове за почтеност” (интегритет) за държавни служители, както и изпитни тестове за кандидатстване в държавната администрация. Ако ги направят проформа, пак ще бъде просто да се усвоят едни пари, без да има смисъл за обществото. Но аз питам защо, когато кандидатстваш в съдебната система за магистрат, да нямаш психологично изследване? Това е много важно. А някаква част от тези кандидат-магистрати са действащи служители полицаи примерно. И да се разследват като са били такива, дали не са извършили престъпление, дали нямат корупционни практики? Защото ако имат, те ще ги пренесат и там. Просто мизата им ще скочи.

- Така е, а на вас предлагали ли са ви подкуп?

- Да. То се случи в момент, в който имах големи затруднения, тъй като в желанието си да имам собствен дом затънах в кредити, преди 24 години беше. И дойдоха да ми предложат пари, при това 10 000 долара да скатая един началник на РПУ, който е извършил престъпни неща. А аз точно в този момент не можех да си обслужвам кредитите. И това много ми “биеше” по егото. Дори си ги представях тези пари като някакъв подарък. И седнах да говоря с баща ми, който ми каза: “Сине, ако един път го направиш, трябва да го правиш цял живот”. Беше много мъдър и прав. Полека-лека се оправихме, трудно беше, но съм му благодарен за този съвет.

- А стреляли ли са по вас например?

- Да, имало е такива неща. Който на мое място каже, че не го е страх, определено лъже. Господ много пъти ме е спасявал и ми е давал знаци. Не вярвам в църквата, но в Бог вярвам. А не вярвам в църквата, защото ми се е налагало да работя в тази посока и нещата не са впечатляващи. Ходя само в определени църкви и различавам отеца от попа там. Единият те кара да почувстваш Бог, другият ти гледа в джоба.

CV

Криминален психофизиолог, между 1999 и 2012 г. работи в сектор "Криминална психология" на Института по психология на МВР, от 2009 до 2012 е началник на сектора.

Има дългогодишен опит в психологичното профилиране на неизвестни извършители на тежки криминални престъпления, преговори в ситуации с взети заложници, кризисни интервенции, овладяване на критични ситуации с лица

Има завършени пълни курсове на обучение за работа с полиграф и за провеждане на полиграфски изследвания на осъждани сексуални насилници в Backster School of Lie Detection, Сан Диего, САЩ

Член на Американската полиграфска асоциация (АПА) и Дружеството на психолозите в България