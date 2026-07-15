Съпротивата от 15 юли е безпрецедентна от гледна точка на световната история на демокрацията

Във всички кризисни региони ние не заставахме на страната на силния, а на онеправдания

Статията на Реджеп Тайип Ердоган по случай десетата годишнина от неуспешния опит за преврат в Турция беше предоставена на "24 часа" от Дирекцията за комуникации на Президентството на Република Турция

Един от най-безпощадните опити за държавен преврат в политическата история на Турция се състоя преди точно 10 години – на 15 юли 2016 г. Целта на опита за преврат, осъществен от терористична мрежа, която тайно беше проникнала в институциите на нашата страна, беше да постави бъдещето на нашия народ под контрол, тласкайки Турция към дългогодишен хаос.

Нашият достоен народ, който се противопостави на бунтовниците,

защитавайки своята независимост и бъдеще,

с героична съпротива обяви пред целия свят, че националната воля не може да бъде поробена в тези земи. Проявените от турския народ в нощта на 15 юли благоразумие, смелост и далновидност без съмнение представляват безпрецедентен пример и в историята на световната демокрация.

Този предателски опит за преврат, осъществен от Терористичната организация на Фетхуллах (ФЕТО), представляваше не просто обичаен опит за държавен преврат, а

всеобхватен опит за окупация,

който застрашаваше и независимостта на страна ни. Първите мишени на превратаджиите станаха Президентският комплекс и Великото национално събрание на Турция – институциите, които символизират националната воля и независимостта на нашия народ. В изявлението, което направих в нощта на 15 юли, подчертах, че никога досега не съм признавал сила, по-висша от силата на народа. Когато правех това изявление, бях убеден, че турският народ ще защити собствената си воля. И действително, още същата нощ народът ни, който с голяма вяра и увереност изпълни улиците и отказа да се подчини на терористичната организация. За да защити независимостта на своята държава, демократичните ѝ достижения и свободната си воля, нашият народ се противопостави с цената на живота си, отблъсна превратаджиите и създаде епопея на националната воля, която ще бъде разказвана с гордост от поколение на поколение.

Вдъхновени от смелата позиция на нашия народ, ние също предприехме незабавни действия, за да елиминираме бързо негативните последици от този коварен опит за преврат. В най-кратки срокове осъществихме структурни реформи, които премахнаха като източник на заплаха всякакви формирования в държавните институции, способни чрез неполитически средства да накърнят демократичното функциониране на държавата. Впоследствие постигнахме критични успехи в операциите, проведени в страната и чужбина, в рамките на стратегията за унищожаване на останалите терористични организации, срещу които водим борба. В крайна сметка стартирахме процеса “Турция без тероризъм”, който отвори

нова страница в историята на нашето национално единство и сплотеност

Този процес, който представлява един от основните етапи по пътя към реализирането на нашата визия “Векът на Турция”, благодарение на приобщаващия и обединяващ подход, усилията на компетентните ни служби за сигурност и подкрепата на политическите институции уверено напредва към своята цел. Вярвам, че успехът на процеса “Турция без тероризъм” ще допринесе не само за спокойствието на нашата страна, но и за мира в целия ни регион.

В резултат на борбата, която проведохме срещу извършителите на този опит за преврат, целящ също така икономическия просперитет и развитието на нашата страна, ние предприехме решителни стъпки към едно по-благоденстващо бъдеще чрез проекти, които въведохме в експлоатация в сектори като енергетиката, транспорта, здравеопазването, земеделието, технологиите и отбраната. През последните 10 години, чрез инициирания от нас “Национален технологичен устрем”, постигнахме значителен напредък в отбранителната, авиационната и космическата индустрия. Разработихме електрически и интелигентни транспортни системи и се стремяхме да оправдаем саможертвата на народа ни чрез мащабни инвестиции в областта на здравеопазването и земеделието. През този период създадохме и редица продукти с международно признание. Сред тях на първо място се нареждат нашият електрически автомобил TOGG, националният ни боен самолет KAAN, националните ни корвети и безпилотните ни летателни средства.

От друга страна, през изминалите 10 години със своя предприемчив подход във външната политика Турция се утвърди като влиятелен актьор в разрешаването на кризи и конфликти както на регионално, така и на глобално равнище. Във всички кризисни региони ние не заставахме на страната на силния, а на онеправдания и на правдата и не се въздържахме да поемаме отговорност в името на възстановяването на мира и спокойствието. Навсякъде, където имаше потисничество или несправедливост,

ние се превърнахме в гласа на международното право,

справедливостта и съвестта. Ако днес Турция се определя като държава, чийто принос към регионалните и глобалните въпроси се търси, чието мнение се уважава и към чиито възгледи се обръщат, то в основата на този успех стои волята на нашия достоен народ, който в нощта на 15 юли защити с цената на живота си своята независимост и своето бъдеще.

Борбата с тероризма, която изисква международно сътрудничество, продължава да заема приоритетно място във външнополитическия ни дневен ред. Както е известно, процесът на вътрешно разпадане в задграничната структура на ФЕТО (FETO) се ускори през последните две години. Въпреки това сме наясно, че някои държави все още, макар и прикрито, оказват подкрепа на тази организация и приютяват нейни членове. По този повод бих искал да подчертая необходимостта от повишено внимание спрямо ФЕТО – организация, която смята всяко средство за позволено в името на постигането на целите си, прикрива се под всякакъв облик и без колебание злоупотребява с понятия като демокрация, свобода, права на човека и други универсални ценности. Като народ, загубил 253 свои граждани, убити от превратаджиите в нощта на 15 юли, нашето основно очакване към международната общност е

да подкрепи справедливата борба на Турция

Глобалният мир, сигурността и благоденствието могат да бъдат постигнати единствено чрез решителна и безкомпромисна борба срещу терористичните организации без никакво разграничение, както и чрез искрено сътрудничество.