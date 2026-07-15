Таня Христова: Ако има пряк избор на полицейски шефове по места, те ще са отговорни като кметовете

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Получавам сигнали, че габровци се страхуват след 22 ч да минават по централната улица. Но няма кмет в България, който да може да задържа престъпници, казва кметът на Габрово

- Г-жо Христова, какво се случва в Габрово, заради което решихте да пишете на премиера Румен Радев? Настоявате за спешни мерки за възстановяване на спокойствието и реда. В града имаше ескалация и протести през 2019 г., а преди два месеца Гергьовден започна с масов бой.

- В Габрово хората искат прилагане на закона с цялата му строгост и превенция, които са в ръцете на МВР.

В града ни през последните два месеца се случиха поредица от инциденти. За кратък период от време имаме натрупване на няколко случая, които доведоха до сериозно обществено недоволство и усещане за липса на достатъчно ефективна реакция от страна на органите на реда.

Затова призовах държавата в лицето на министър-председателя да предприеме конкретни мерки за гарантиране на сигурността. Не разполагам с правомощия да се справя самостоятелно с престъпността. Няма кмет в България, който може да задържи престъпник.

Настоявам всеки да поеме отговорността за функциите и правомощията, с които разполага

Още през 2019 г. поисках от полицията повече ред и контрол в Габрово. Използвах възможност в Закона за местното самоуправление и местната администрация и разпоредих на полицията конкретни мерки за повече сигурност - проверки на адресни регистрации, действия при сигнали за нарушаване на обществения ред, засилен контрол върху рискови адреси, полицейско присъствие след 22 часа в района на питейните заведения, денонощни магазини и други обекти.

В Габрово е забранено консумирането на спиртни напитки и бира на всички места за обществено ползване с изключение на обособените за целта, но пиещи алкохол в парковете са ежедневна гледка.

И тук не говоря за нужда от специални полицейски акции, говоря за превенция. Заради новите случаи от месец май издадох още две подобни заповеди.

През 2019 г. поисках ежедневни доклади за свършеното, но такава обратна връзка не получавам. Изчерпах всички институционални механизми за осигуряване на ред в града.

- Като че ли с местната полиция живеете на различна територия - според тях Габрово продължава да е спокоен град с ниско ниво на престъпност?

- Защо тогава габровци се страхуват да минат след 22 часа по централната търговска улица? За последните 10 дни получих няколко такива сигнала.

- Имате ли обратна връзка от управляващите и какво очаквате като реакция от тях?

- Към момента, в който отговарям на вашите въпроси (10 юли - б.а.), нямам обратна връзка. Започвам да се съмнявам, че някой саботира дейността на кмета в мое лице, защото съм от опозицията.

- А в търсене на решение обсъждали ли сте проблема с ваши колеги кметове? Скоро имаше бой между два фамилии в Асеновград, където участваха 300 души.

- Не става дума само за Габрово, става дума за цялата страна. Случващото се в Габрово и не само е сигнал за по-широк обществен проблем, свързан с превенцията на престъпността и ефективността на институциите.

Може би Габрово, в което няма истински етнически конфликт, трябва да бъде мястото, от което да започнат не само разговори, а и конкретни мерки.

Това не e частен проблем. Вече разговарях с колегите от Националното сдружение на общините. Ще добавя моите предложения за законови промени към тези на колегите от сдружението, което скоро планира среща с министъра на вътрешните работи.

- Как според вас изборът на полицейски шефове ще даде решение?

- Аз нося отговорност за зам.-кметовете си - мога веднага да ги уволня. Но за длъжности, за които не нося отговорност, как да предприема мерки?

Затова предлагам тези длъжности да са избираеми. Когато държавните правоохранителни органи не успяват да осигурят необходимото ниво на защита, законът следва да предостави на местната власт възможност да участва в гарантирането на обществения ред.

Сега между обществената отговорност на кмета и неговите законови възможности за действие съществува такова несъответствие,

че цената се плаща от гражданите. Ако ръководителите на структурите на МВР получават своята легитимност чрез пряк избор от гражданите, тогава те ще носят същата обществена отговорност като кметовете.

- Тази ваша идея има ли я по света?

- Има различни модели, включително изборни полицейски началници в малки общини или на регионално ниво. Кметовете се оказахме най-устойчивата и най-близката институция до гражданите - ежедневно носим обществената отговорност за тяхното спокойствие и сигурност. В същото време ключовите оперативни правомощия за противодействие на престъпността не са в нашите ръце. Не искам повече власт за кметовете, а по-силна защита за гражданите.

Още повече че въпросът за обществения ред вече е част от европейския дневен ред. Силни европейски региони без сигурност и стабилност в тях са невъзможни. Като първи зам.-председател на Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура в Европейския комитет на регионите работя активно по темите, свързани с кохезионната политика, градското развитие и ролята на местните власти в европейските политики.

Едва ли имаме нужда от убеждаване, че без гарантирана сигурност трудно могат да се развиват икономиката, инвестициите, туризмът, културата. Именно затова през последните години темата за сигурността придобива все по-централно място в европейските политики.

В рамките на Европейския комитет на регионите все по-ясно се отстоява разбирането, че сигурността не е само въпрос на правоприлагане, а основен елемент от развитието и качеството на живот в градовете.

Европейските градове са изправени пред сходни предизвикателства - битова престъпност, вандализъм, радикализация, киберзаплахи, последици от миграционни процеси, природни бедствия и хибридни заплахи

Ефективният отговор на тези предизвикателства изисква тясно партньорство между европейските институции, националните правителства и местните власти. Дебатът за сигурността в градовете днес е не само въпрос на обществен ред, а и на защита на демокрацията.

- Местните роми интегрирани ли са и има ли пришълци, които да създават проблемите?

- Възрастните хора в града разказват, че през 70-те години на миналия век в региона са заселени хора от турски и ромски етнически произход заради липса на работници за фабриките.

Към днешна дата Габрово е етнически хомогенен град

и въпреки това очевидно този проблем се насажда. По какви причини, с какви мотиви - вече е важно да се потърси отговор.

Медиите имат инструменти да го направят, но тук политическата атака все по-ясно личи. Защото да запалиш етническия мир, тук се оказва много лесно. Не ви ли се струва странно? Всички инциденти в Габрово се случват обичайно няколко месеца преди местни избори или в ситуации на политически трусове около партията, от която съм издигната за кмет.

Още по-странно е, че това се случва в град, в който няма гето, няма ромски квартал - няма ромски секции на изборите. Последното преброяване казва, че ромите в Габрово са 157, а според център "Амлипе" са около 500. Етническата карта в Габрово се вади винаги, когато е налице подходяща политическа ситуация. Не искам и да си помислям, че Габрово е обект на атака заради политически инженеринг на хора, които искат с недемократични средства да отстранят демократично избран кмет.

- Всъщност недоволството е фокусирано върху настанени от тази общност в общински жилища, които гуляят, пускат силно музика, вдигат скандали, проявяват агресия. Какво показаха проверките след инцидента от Гергьовден?

- Недоволството е насочено към всички, които нарушават обществения ред, към пиещите алкохол в парковете и пред търговски обекти, към агресивното поведение.

Наредбата за настаняване в общински жилища в Габрово не допуска настаняване на новопристигнали хора без постоянен или настоящ адрес през последните 10 г.

Около 10% от наемателите ни са с етнос, различен от българския. Правим системни проверки на всички жилища, но няма как да проверяваме частните имоти.

Конкретно след случая на ул. "Митко Палаузов" на наемателката на жилището беше връчена заповед за прекратяване на наемното правоотношение с незабавно изпълнение и съдът потвърди, че сме действали законосъобразно.

- Поискахте по-видимо полицейско присъствие, денонощно патрули, имате ли информация колко патрули са в града на едно дежурство?

- Нямам актуална информация, но искрено се надавам да са достатъчно и да осигуряват реда и спокойствието в града. В социалните мрежи прочетох, че забранявам на полицията да работи и да задържа нарушители от ромски произход.

Като общество позволихме на градския фолклор да надделее над разума, реда, законността, отговорността.

- В усещането за безнаказаност съществена роля има и прокуратурата, към нея имате ли забележки?

- В Габрово хората искат прилагането на закона с цялата му строгост и превантивност - без компромис. Аз настоявам за същото. Моята позиция е, че всички институции трябва да работят съобразно правомощията си в синхрон.

- При протестите хората обвиняваха местната власт, намирате ли вина и у вас?

- Изчерпах всички институционални механизми. Не прехвърлям отговорност. Как да прехвърлиш отговорност, която не ти е делегирана? Не мога да допусна сигурността на габровци да бъде заложник на институционално бездействие.

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