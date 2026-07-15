Само в "24 часа" на 15 юли: Войната срещу коментарите на световното

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В днешния на "24 часа" брой четете:

Войната срещу коментарите на световното. У нас журналисти бъркат знаменитости по трибуните. По света не разпознават цели отбори

Ако има пряк избор на полицейски шефове по места, те ще са отговорни като кметовете, казва в интервю за "24 часа" кметът на Габрово Таня Христова

В специалния проект "168 истории" може да прочетете:

Той излетя в Космоса, а бе аут от избора кой да влезе в ракетата. През 1977 г. Александър Александров и приятелят му Иван Наков са убедени, че са вън от надпреварата, и търсят авточасти за жълтите си лади в Москва

Скандалът НАТФИЗ

Как потомците на Хитлер ще изтрият генетичния му код

Вижте и първите страници на "24 часа" от 15 юли през годините до днес и сравнете къде сме били и къде сме днес.