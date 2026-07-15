Не може “чудеса” да ни спасяват от пияни шофьори с 3,59 промила посред бял ден

Ако доскоро бяхме свикнали смъртоносните катастрофи в центъра на града да стават по нощите, вече нямаме и тази минимална “сигурност”. Особено след като пиян с умопомрачителните 3,59 промила алкохол в кръвта блъска с фирмена кола други автомобили в следобедните часове на деня. И то не къде да е, а на същата зебра, на която преди 3 години бе убит 14-годишният Филип Арсов от друг пиян шофьор - на оживената пешеходна пътека на “Ген. Гурко” и “Цар Иван Шишман”.

За сравнение, 3,59 промила са равносилни на това човек да е изпил над литър и половина твърд алкохол, без да може да стои прав. И всичко това посред бял ден, когато улиците са пълни с хора. Само по чудо няма убити. Но докога ще ни спасяват “чудеса”? Колко още деца и невинни хора трябва да загинат, преди обществото и институциите да разберат простата истина, че пияният зад волана е престъпление с предизвестен край.

Трябват ни обществена бдителност и неизбежни, бързи наказания, без условни присъди и без отлагане. Докато толерираме пияни зад волана, следващият път “чудото” може да не се случи.

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