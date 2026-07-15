Огромно лицемерие е, че българските жени не искат да раждат

В Народното събрание започва да се прокрадва едно популистко говорене „за майката", в което чуваме фрази как майката „трябва да си стои вкъщи" и „майката трябва да ражда деца и да си ги гледа", за да повишава раждаемостта. Разбира се, всички коментиращи бяха мъже.

Истината е, че българската майка е сред водещите по раждаемост в Европа. От друга страна, българската жена по официална статистика изработва 47 процента от брутния вътрешен продукт на България и ако някой ѝ посочва да си стои вкъщи, трябва да е готов за фалит на държавата.

Освен това българската майка, българската жена, полага „невидим" труд, който не се отчита като добавена стойност към БВП. Милион и половина жени полагат труд под формата на готвене, чистене, грижа за възрастни родители и семейството, който по изчисления, ако се отчиташе, би възлизал на минимум 18 милиарда евро годишно.

Затова е огромно лицемерие и пълно неразбиране демографският проблем да се свежда до твърдението, че българските жени не искат да раждат, и да им се вменява несъществуваща вина, че не раждат достатъчно или че не стоят достатъчно вкъщи.

Демографският проблем за България означава емиграция, висока смъртност, най-ниска продължителност на живота в ЕС, несигурна среда и труден достъп до ясли, детски градини и социални услуги, особено в градовете, които имат най-голям принос към брутния вътрешен продукт.

Вчера на протеста на майките една жена ми сподели, че в нейната детска градина тази година е обявена нулева година за яслена група, защото няма медицински сестри.

И когато от Народното събрание казваме на жените, че трябва да си стоят вкъщи, аз искам да попитам: кой ще работи? Кой ще заеме позициите на медицинските сестри, учителите, социалните работници, държавните служители и десетките други професии, в които жените понякога достигат 90 процента?

Ние трябва да осигурим на майките възможност да се върнат на работа. Ние имаме нужда от тях. Но не сме им предоставили условия да раждат повече деца. Нямаме достатъчно ясли. Нямаме достатъчно детски градини. Нямаме достатъчно социални услуги.

Занимаваме майките с безкрайно ходене по гишета, за да подават десетки документи. А после им казваме да си стоят вкъщи.

И нека развенчаем една абсолютна лъжа. Няма нито един исторически период, в който българската жена да не е работила наравно и рамо до рамо с мъжа. Ние сме общество на работещи майки.

Нашата работа като народни представители не е да обясняваме на майките къде трябва да стоят, а скромно и смирено да им дадем всички възможности да се справят с непосилната си задача.

(От фейсбук)