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Къде са УЕФА и ФИФА в случая с отказаните визи на играчи на ЦСКА? Позорно мълчат

Румен Петков

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Фьодър Лапоухов Снимка: ЦСКА

Британия отказа визи на двама беларуски футболисти на ЦСКА – Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, които трябваше да участват в реванша срещу Дери Сити.

Това е посегателство върху спорта!

С административно решение Британия пряко влияе върху изхода от мача. Това е грубо политическо вмешателство и опит мачът да бъде предрешен извън терена. Това е удар и по най-големият спортен инвеститор в България!

Къде са УЕФА и ФИФА? Имат ли позиция? Може ли да гарантират равнопоставеността на отборите в собствените си турнири? Може ли изобщо да се говори за честна игра след скандалното суспендиране на наказанието след червения картон на футболист на САЩ на Световното първенство?

Какво остана от спорта?

Грозно. Отвратително. И позорно мълчание от институциите, които би трябвало да защитават футбола.

Ако УЕФА позволи този мач да се проведе при така създаденото неравнопоставено положение, тя няма да бъде гарант за честната игра. Ще бъде съучастник в нейното погазване.

От Фейсбук.

Фьодър Лапоухов Снимка: ЦСКА

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